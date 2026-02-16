17 февраля в рамках стадии 1/16 финала Лиги чемпионов немецкая «Боруссия Д» примет итальянскую «Аталанту». Обе команды подходят к игре после неудачных матчей в последнем туре еврокубка, однако демонстрируют уверенную форму в национальных чемпионатах.

«Боруссия Д»

Немецкий клуб уступил «Интеру» (0:2) в последнем туре Лиги чемпионов и не может выиграть уже в 3 матчах турнира. При этом команда результативно действует в атаке – 12 голов в последних 5 играх. «Боруссия Д» забивает в среднем 2.40 мяча за матч, но при этом пропускает в последних еврокубковых встречах.

«Аталанта»

Итальянский коллектив уступил «Юниону» (0:1) в прошлом туре Лиги чемпионов, однако в последних матчах во всех турнирах показывает стабильные результаты. «Аталанта» побеждает в 3 последних играх и пропускает в среднем всего 0.40 гола за матч за последние 5 встреч, что говорит о надежной обороне.

Факты о командах:

«Боруссия Д»

Побеждает в 3 последних матчах

Забивает в 3 последних матчах

В среднем: 2.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Не выигрывает в 3 последних матчах Лиги чемпионов

Пропускает в 3 последних матчах турнира

«Аталанта»

Побеждает в 3 последних матчах

Забивает в 3 последних матчах

В среднем: 1.40 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 3 последних матчах Лиги чемпионов

Забивает в 3 последних матчах против «Боруссии Д»

Прогноз на матч «Боруссия Д» – «Аталанта»

«Боруссия Д» активно действует в атаке на домашнем поле и регулярно создает моменты, однако в матчах Лиги чемпионов команда испытывает трудности в обороне. «Аталанта» подходит к встрече с более сбалансированными показателями в защите, но при этом стабильно забивает в последних матчах. С учетом атакующей формы хозяев и надежной игры гостей в обороне матч может получиться результативным, но без явного преимущества одной из сторон.

Рекомендованные ставки: