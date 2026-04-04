4 апреля в 30-м туре Примеры сыграют «Реал Сосьедад» и «Леванте». Матч в Сан-Себастьяне начнется в 15:00 (мск).

«Реал Сосьедад»

Команда Пеллегрино Матараццо с 38 очками занимает 7-е место в Примере. «Реал Сосьедад» добыл 10 побед, 8 ничьих и потерпел 11 поражений, разница мячей – 44:45.

Последние результаты:

20.03.26 «Вильярреал» – «РС» – 3:1;

15.03.26 «РС» – «Осасуна» – 3:1;

07.03.26 «Атлетико» – «РС» – 3:2.

«Леванте»

«Леванте» набрал 26 очков и занимает предпоследнее место. Подопечные Луиша Каштру добыли 6 побед, 8 ничьих и потерпели 15 поражений, разница мячей – 34:48.

Предыдущие результаты:

21.03.26 «Леванте» – «Овьедо» – 4:2;

16.03.26 «Райо Вальекано» – «Леванте» – 1:1;

07.03.26 «Леванте» – «Жирона» – 1:1.

Очные встречи

20.12.25 «Леванте» – «РС» – 1:1;

06.05.22 «Леванте» – «РС» – 2:1;

28.08.21 «РС» – «Леванте» – 1:0.

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Леванте»

Баски продолжают борьбу за еврокубки, а левантийцы – за выживание. В последних 4 турах «Леванте» набрал 8 очков и значительно улучшил свое положение. Но «Сосьедад» выиграл 6 из 7 последних домашних матчей во всех турнирах и решительно настроен на очередные 3 очка.