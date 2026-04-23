«Наполи» – «Кремонезе»: прогноз и ставки на матч 24 апреля 2026 с коэффициентом 2.02

23 апреля 2026 9:56
Наполи - Кремонезе
24 апр. 2026, пятница 21:45 | Италия. Серия А, 34 тур
24 апреля на стадионе «Диего Армандо Марадона» состоится матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором «Наполи» примет «Кремонезе». Встреча команды, борющейся за место в Лиге чемпионов, и аутсайдера, сражающегося за выживание, обещает стать серьeзным испытанием для гостей. Неаполитанцы являются безоговорочным фаворитом и намерены реабилитироваться перед своими болельщиками за недавние неудачи.

«Наполи»

Неаполитанцы подходят к матчу после неожиданного домашнего поражения от «Лацио» со счeтом 0:2, которое стало болезненным ударом по амбициям команды. Однако в целом «Наполи» демонстрирует добротную форму и не проигрывает в 6 из 8 последних матчей. Оборона команды выглядит достаточно надeжно – всего 4 пропущенных мяча в пяти последних играх и средний показатель 0.80 гола за матч. Расмус Хейлунд с 14 голами в 39 матчах остаeтся главной атакующей опцией. Исторически неаполитанцы доминируют над «Кремонезе», не проигрывая в 9 из 11 последних матчей.

«Кремонезе»

Гости переживают сложный сезон и находятся в зоне стыковых матчей за выживание. Команда не может одержать победу на протяжении трeх последних туров и испытывает серьeзные проблемы в атаке – всего 4 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.80 гола за матч. Оборона «Кремонезе» также не впечатляет – 7 пропущенных мячей за тот же отрезок. Федерико Бонаццоли с 7 голами в 31 матче является лучшим бомбардиром, что красноречиво говорит о дефиците ярких исполнителей в нападении.

Факты о командах

«Наполи»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Забивает в 8 последних очных матчах против «Кремонезе»
  • Забивает в 12 из 14 последних матчей

«Кремонезе»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах Серии А
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.40 гола за игру
  • Проиграл 9 из 11 последних матчей против «Наполи»
  • Пропускает в 8 последних очных матчах против «Наполи»

Прогноз на матч «Наполи» – «Кремонезе»

Разница в классе между командами очевидна. «Наполи» является безоговорочным фаворитом и имеет впечатляющее историческое доминирование над соперником. Неаполитанцы будут мотивированы реабилитироваться за поражение от «Лацио» и продолжить борьбу за место в Лиге чемпионов. «Кремонезе» испытывает серьeзные проблемы в атаке и вряд ли сможет создать угрозу воротам хозяев. Ожидаем уверенную победу «Наполи» с комфортной разницей в счeте.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Наполи» с форой (-1) – коэффициент 2.02
  • Индивидуальный тотал «Наполи» больше 1.5

Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Кремонезе Наполи
