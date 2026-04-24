«Окжетпес» – «Кайсар»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2026 с коэффициентом 1.83

24 апреля 2026 10:30
Окжетпес - Кайсар
25 апр. 2026, суббота 13:00 | Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
25 апреля на стадионе «Окжетпес» в Кокшетау состоится матч 7-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Окжетпес» примет «Кайсар». Встреча команд с разными турнирными задачами: хозяева уверенно стартовали и идут в верхней части таблицы, а гости переживают затяжной кризис и не могут одержать победу на протяжении 14 матчей.

«Окжетпес»

Кокшетаусцы подходят к матчу после гостевого поражения от «Ордабасы» (1:2), которое прервало их успешную серию. Команда стабильно забивает на протяжении 10 последних матчей Премьер-лиги и демонстрирует хорошую результативность – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Оралхан Омиртаев с 2 голами в 4 матчах является лучшим бомбардиром команды. «Окжетпес» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей и забивает в 11 последних встречах.

«Кайсар»

Гости переживают катастрофический отрезок и не могут одержать победу на протяжении 14 последних матчей Премьер-лиги. Команда испытывает серьeзные проблемы в атаке – всего 3 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Адилет Кенесбек с 1 голом в 3 матчах является лучшим бомбардиром, что красноречиво говорит о дефиците ярких исполнителей в нападении. Ничья с «Алтаем» (1:1) в прошлом туре стала слабым утешением.

Факты о командах

«Окжетпес»

  • Забивает в 10 последних матчах Премьер-лиги
  • Пропускает в 13 последних матчах Премьер-лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • Забивает в 3 последних очных матчах против «Кайсара»

«Кайсар»

  • Не может выиграть в 14 последних матчах Премьер-лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Забивает в 6 из 8 последних очных матчей против «Окжетпеса»
  • Поражение в последнем очном матче (2:4)

Прогноз на матч «Окжетпес» – «Кайсар»

«Окжетпес» имеет заметное преимущество над соперником как по текущей форме, так и по турнирному положению. Хозяева стабильно забивают в 10 последних матчах и находятся в хорошей форме. «Кайсар» переживает затяжной кризис и не может победить 14 туров подряд. Ожидаем уверенную победу кокшетаусцев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Окжетпеса» – коэффициент 1.83
  • Индивидуальный тотал «Окжетпеса» больше 1.5

1.83
Победа «Окжетпеса»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Казахстан. Премьер-лига Кайсар Окжетпес
