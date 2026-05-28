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29 мая в рамках 10-го тура белорусской Высшей лиги встретятся «Минск» и «Ислочь». Хозяева занимают 4-е место с 16 очками, гости – 6-е место с 15 очками. Обе команды атакующие, но у «Минска» есть проблема – пропускают в 4 последних матчах подряд. У «Ислочи» хорошая статистика в очных встречах – забивают в 6 из 8 последних матчей против «Минска».

«Минск»

Минский коллектив идeт на 4-м месте, но форма оставляет желать лучшего – пропускают в 4 последних матчах подряд. Зато атака просто феерическая: 12 голов за последние 5 игр (2.40 в среднем)! Владислав Яцкевич (2 гола) – не главная звезда, команда забивает коллективно. В прошлом туре «Минск» разгромно проиграл «Торпедо-БелАЗ» (0:3) – тревожный сигнал.

Дома «Минск» побеждает в 3 последних матчах – отличная домашняя серия. В очных встречах с «Ислочью» хозяева забивают регулярно, но и пропускают – в 6 из 8 последних матчей гости отличались.

«Ислочь»

Ислочь также в хорошей форме – не проигрывают в 5 из 7 последних матчей. Атака стабильна – 1.60 гола за игру, Евгений Юдчиц (4 гола) – главная угроза. Оборона держится – 1.00 пропущенный в среднем. В прошлом туре «Ислочь» разгромила «Витебск» (3:0).

В гостях ислочь играет уверенно. Важный факт: «Ислочь» забивает «Минску» в 6 из 8 последних очных встреч. Это психологическое преимущество. Гости умеют играть против этого соперника, даже когда «Минск» на подъeме.

Факты о командах:

«Минск»

Занимает 4-е место, 16 очков после 9 туров

Пропускает в 4 последних матчах подряд

Побеждает в 3 последних матчах дома

Атака – 2.40 гола за игру

В среднем: 2.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Владислав Яцкевич (2 гола)

«Ислочь»

Занимает 6-е место, 15 очков после 9 туров

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 6 из 8 последних очных встречах с «Минском»

В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Евгений Юдчиц (4 гола)

История личных встреч

«Ислочь» забивает в 6 из 8 последних матчей против «Минска»

В 5 последних очных встречах: 2 победы «Минска», 2 победы «Ислочи», 1 ничья

Прогноз на матч «Минск» – «Ислочь»

Встречаются две атакующие команды с разными проблемами. «Минск» феерит в атаке (2.40 гола), но пропускает в 4 матчах подряд. «Ислочь» стабильнее в обороне и имеет хорошую статистику в очных встречах – регулярно забивает «Минску».

Обе команды любят и умеют забивать. «Минск» дома силeн, но их дырявая оборона позволит «Ислочи» отличиться. Скорее всего, будет открытая игра с обменом голами. Хозяева выглядят фаворитами из-за домашней серии, но гости способны как минимум забить.

Рекомендованные ставки: