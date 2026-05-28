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ЮАР – Никарагуа: прогноз и ставки на матч 29 мая 2026 с коэффициентом 1.6

28 мая 2026 8:00
ЮАР - Никарагуа
29 мая 2026, пятница 19:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.60
Тотал матча больше 2.5
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29 мая в товарищеском матче встретятся сборные ЮАР и Никарагуа. Хозяева забивают в 4 последних товарищеских матчах, но пропускают в 3 последних. Гости – в ужасном кризисе: не могут выиграть 9 матчей подряд в товарищеских встречах и пропускают в 9 последних. Оборона Никарагуа дырявая (2.40 пропущенных в среднем), что должно стать ключевым фактором.

ЮАР

Южноафриканский коллектив подходит к матчу в неплохой форме – команда забивает в 4 последних товарищеских матчах. В атаке южноафриканцы стабильны – 1.20 гола за игру. Проблема – оборона: пропускают в 3 последних товарищеских матчах и в 7 последних матчах во всех турнирах (1.60 в среднем). В прошлом туре ЮАР уступила Панаме (1:2) – забили, но пропустили два.

Дома южноафриканцы чувствуют себя уверенно. Против такого соперника, как Никарагуа, они обязаны побеждать. Тем более что гости пропускают в 9 матчах подряд – это отличный шанс для атаки ЮАР.

Никарагуа

Никарагуанский коллектив переживает катастрофу – девять товарищеских матчей без побед. Оборона literally разваливается: 12 пропущенных за последние 5 игр (2.40 в среднем), и пропускают в 7 из 9 последних матчей. В гостях никарагуанцы ещe слабее – 5 поражений подряд в выездных товарищеских матчах.

Атака работает слабо – 0.80 гола за игру. В прошлом туре Никарагуа уступила России (1:3) – забили один, но пропустили три. Команда психологически сломлена и вряд ли сможет навязать борьбу даже такому сопернику, как ЮАР.

Факты о командах:

ЮАР

  • Забивает в 4 последних товарищеских матчах
  • Пропускает в 3 последних товарищеских матчах
  • Пропускает в 7 последних матчах во всех турнирах
  • В среднем: 1.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Никарагуа

  • Девять товарищеских матчей без побед – кризис
  • Пропускает в 9 последних товарищеских матчах
  • Пять поражений подряд в гостях в товарищеских матчах
  • Оборона – 2.40 пропущенных за последние 5 игр
  • В среднем: 0.80 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч ЮАР – Никарагуа

ЮАР – явный фаворит. Хозяева забивают регулярно, а Никарагуа пропускает в 9 матчах подряд (2.40 в среднем). Гости не могут выиграть уже 9 товарищеских матчей и психологически сломлены.

Никарагуа способна забить (в 3 последних матчах они отличались), но против такой дырявой обороны ЮАР пропустит, но и забьeт больше. Скорее всего, южноафриканцы уверенно выиграют, а тотал голов будет высоким.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал матча больше 2.5 – коэффициент 1.6
  • Победа ЮАР

1.60
Тотал матча больше 2.5
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Товарищеские матчи. Сборные
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