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Андорра – Ирак: прогноз и ставки на матч 29 мая 2026 с коэффициентом 1.48

28 мая 2026 8:00
Ирак - Андорра
29 мая 2026, пятница 19:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.48
Победа Ирака
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29 мая в товарищеском матче встретятся сборные Андорры и Ирака. Андорра – одна из слабейших команд Европы: 14 матчей без побед, 10 пропущенных за последние 5 игр (2.00 в среднем). Ирак – крепкая азиатская сборная: 6 матчей без поражений, надeжная оборона (0.60 пропущенных). Ожидается уверенная победа гостей.

Андорра

Андоррский коллектив переживает катастрофу – 14 матчей без побед. Атака полностью мертва: 1 гол за последние 5 игр (0.20 в среднем). Оборона дырявая – 10 пропущенных за тот же отрезок (2.00 в среднем). В прошлом туре Андорра сыграла вничью с Сан-Марино (0:0) – это был успех, но команда не забила.

Дома андоррцы тоже слабы. Пропускают в 5 из 7 последних матчей. Забивают в 4 последних матчах, но это голевая засуха – всего один мяч. Против такой организованной команды, как Ирак, шансов практически нет.

Ирак

Иракский коллектив находится в отличной форме – 6 матчей без поражений. Оборона действует надeжно – 0.60 пропущенных в среднем за последние 5 игр, хотя пропускают в 3 последних матчах. Атака стабильна – 1.20 гола за игру.

В прошлом туре Ирак обыграл Боливию (2:1) в стыковых матчах ЧМ. Команда умеет играть на результат и не проигрывать. Против такого слабого соперника, как Андорра, у иракцев не должно возникнуть проблем.

Факты о командах:

Андорра

  • Четырнадцать матчей без побед
  • Атака – 0.20 гола за игру
  • Оборона – 2.00 пропущенных за последние 5 игр
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 0.20 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Ирак

  • Шесть матчей без поражений
  • Оборона – 0.60 пропущенных за последние 5 игр
  • Атака – 1.20 гола за игру
  • Забивает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.20 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч Андорра – Ирак

Андорра – аутсайдер, который не может выиграть уже 14 матчей и не забивает (0.20 гола). Ирак – организованная команда с хорошей обороной и стабильной атакой. Разница в классе колоссальная.

Иракцы не проигрывают 6 матчей подряд и умеют добиваться результата. Против такой слабой Андорры они должны уверенно побеждать. Вопрос лишь в том, сколько забьют. Оборона хозяев дырявая (2.00 пропущенных), так что тотал может быть пробит.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Ирака – коэффициент 1.48
  • Индивидуальный тотал Ирак больше 1.5

1.48
Победа Ирака
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Автор: Мещеряков Денис
Товарищеские матчи. Сборные Ирак Андорра Ирак Андорра
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