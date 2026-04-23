«Сандерленд» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки на матч 24 апреля 2026 с коэффициентом 1.87

23 апреля 2026 9:31
Сандерленд - Ноттингем Форест
24 апр. 2026, пятница 22:00 | Англия. Премьер-лига, 34 тур
1.87
Обе забьют — да
24 апреля на стадионе «Стэдиум оф Лайт» состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Сандерленд» примет «Ноттингем Форест». Встреча команд с разной турнирной динамикой обещает быть интересной: хозяева пытаются закрепиться в верхней половине таблицы, а гости отчаянно борются за выживание и находятся в отличной форме.

«Сандерленд»

«Чeрные коты» подходят к матчу после драматичного поражения от «Астон Виллы» со счeтом 3:4, которое обнажило проблемы в обороне. Команда пропускает в большинстве последних матчей – 7 мячей в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Атака «Сандерленда» выглядит достаточно стабильно: команда забивает в трeх последних матчах подряд. Брайан Бробби с 6 голами в 27 матчах является лучшим бомбардиром, но для команды уровня АПЛ это крайне скромный показатель.

«Ноттингем Форест»

«Лесники» проводят отличный отрезок сезона и не знают горечи поражений на протяжении пяти последних матчей АПЛ. Разгром «Бернли» со счeтом 4:1 в прошлом туре стал ярким подтверждением атакующего потенциала команды – 10 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Успешное выступление в Лиге Европы добавляет «Форесту» уверенности. Морган Гиббс-Уайт с 15 голами в 48 матчах является лидером атак и главной угрозой для обороны хозяев.

Факты о командах

«Сандерленд»

  • Забивает в 3 последних матчах АПЛ
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.40 гола за игру
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей против «Ноттингем Форест»
  • Забивает в 3 последних очных матчах против соперника

«Ноттингем Форест»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах АПЛ
  • Забивает в 6 последних матчах
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних гостевых матчей против «Сандерленда» в АПЛ

Прогноз на матч «Сандерленд» – «Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» находится в отличной форме и демонстрирует впечатляющую результативность, забивая в шести последних матчах подряд. «Сандерленд» традиционно силeн дома и имеет историческое преимущество в очных встречах, однако текущая форма гостей выглядит более убедительной. Ожидаем результативный футбол, где «лесники» имеют хорошие шансы продлить свою беспроигрышную серию.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.87
  • Победа «Ноттингем Форест» с форой (0)

Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест Сандерленд
