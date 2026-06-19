20 июня 2026 года в рамках 14-го тура Премьер-лиги Казахстана встретятся «Кайсар» и «Улытау».

«Кайсар»

Кызылординский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице (13 очков после 14 туров). Команда демонстрирует нестабильную игру, особенно в обороне: пропускает в 11 из 13 последних матчей, в среднем 1.20 гола за последние пять игр (шесть голов). Атака приносит 1.40 гола в среднем (семь голов за пять матчей). В прошлом туре была одержана выездная победа над «Каспием» (2:1). Хозяева умеют забивать, но их защита остаeтся уязвимой.

«Улытау»

Жезказганский клуб располагается на пятом месте (22 очка после 13 туров). Команда находится в хорошей форме: не проигрывает в пяти из семи последних матчей и забивает в шести из восьми. В атаке гости действуют средне – 1.00 гола в среднем за последние пять игр (пять голов). Оборона пропускает 1.20 в среднем, причeм «Улытау» пропускает в трeх последних матчах. В прошлом туре была одержана победа над «Женисом» (2:1). Гости являются фаворитами благодаря позиции в таблице.

Факты о командах

«Кайсар»

12-е место, 13 очков, лучший бомбардир: Айбол Абикен (3)

За 5 матчей: 1.40 забито, 1.20 пропущено

Пропускают в 11 из 13 матчей

«Улытау»

5-е место, 22 очка, лучший бомбардир: Георгий Бугулов (2)

За 5 матчей: 1.00 забито, 1.20 пропущено

Не проигрывают в 5 из 7 матчей

Забивают в 6 из 8 матчей

Пропускают в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Кайсар» – «Улытау»

«Улытау» подходит к матчу в более стабильной форме и располагается выше в таблице. «Кайсар» умеет забивать, но его оборона регулярно пропускает. Гости имеют хорошие шансы как минимум не проиграть. Учитывая, что обе команды забивают и пропускают, ставка на голы с обеих сторон выглядит обоснованной.

Рекомендованные ставки