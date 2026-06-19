20 июня 2026 года в рамках 14-го тура Премьер-лиги Казахстана встретятся «Кайсар» и «Улытау».
«Кайсар»
Кызылординский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице (13 очков после 14 туров). Команда демонстрирует нестабильную игру, особенно в обороне: пропускает в 11 из 13 последних матчей, в среднем 1.20 гола за последние пять игр (шесть голов). Атака приносит 1.40 гола в среднем (семь голов за пять матчей). В прошлом туре была одержана выездная победа над «Каспием» (2:1). Хозяева умеют забивать, но их защита остаeтся уязвимой.
«Улытау»
Жезказганский клуб располагается на пятом месте (22 очка после 13 туров). Команда находится в хорошей форме: не проигрывает в пяти из семи последних матчей и забивает в шести из восьми. В атаке гости действуют средне – 1.00 гола в среднем за последние пять игр (пять голов). Оборона пропускает 1.20 в среднем, причeм «Улытау» пропускает в трeх последних матчах. В прошлом туре была одержана победа над «Женисом» (2:1). Гости являются фаворитами благодаря позиции в таблице.
Факты о командах
«Кайсар»
- 12-е место, 13 очков, лучший бомбардир: Айбол Абикен (3)
- За 5 матчей: 1.40 забито, 1.20 пропущено
- Пропускают в 11 из 13 матчей
«Улытау»
- 5-е место, 22 очка, лучший бомбардир: Георгий Бугулов (2)
- За 5 матчей: 1.00 забито, 1.20 пропущено
- Не проигрывают в 5 из 7 матчей
- Забивают в 6 из 8 матчей
- Пропускают в 3 последних матчах
Прогноз на матч «Кайсар» – «Улытау»
«Улытау» подходит к матчу в более стабильной форме и располагается выше в таблице. «Кайсар» умеет забивать, но его оборона регулярно пропускает. Гости имеют хорошие шансы как минимум не проиграть. Учитывая, что обе команды забивают и пропускают, ставка на голы с обеих сторон выглядит обоснованной.
Рекомендованные ставки
- «Улытау» не проиграет (двойной шанс X2) – коэффициент 1.70
- Обе забьют – да