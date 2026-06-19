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«Кайсар» – «Улытау»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.70

19 июня 2026 10:56
Кайсар - Улытау
20 июн. 2026, суббота 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
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1.70
«Улытау» не проиграет
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20 июня 2026 года в рамках 14-го тура Премьер-лиги Казахстана встретятся «Кайсар» и «Улытау».

«Кайсар»

Кызылординский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице (13 очков после 14 туров). Команда демонстрирует нестабильную игру, особенно в обороне: пропускает в 11 из 13 последних матчей, в среднем 1.20 гола за последние пять игр (шесть голов). Атака приносит 1.40 гола в среднем (семь голов за пять матчей). В прошлом туре была одержана выездная победа над «Каспием» (2:1). Хозяева умеют забивать, но их защита остаeтся уязвимой.

«Улытау»

Жезказганский клуб располагается на пятом месте (22 очка после 13 туров). Команда находится в хорошей форме: не проигрывает в пяти из семи последних матчей и забивает в шести из восьми. В атаке гости действуют средне – 1.00 гола в среднем за последние пять игр (пять голов). Оборона пропускает 1.20 в среднем, причeм «Улытау» пропускает в трeх последних матчах. В прошлом туре была одержана победа над «Женисом» (2:1). Гости являются фаворитами благодаря позиции в таблице.

Факты о командах

«Кайсар»

  • 12-е место, 13 очков, лучший бомбардир: Айбол Абикен (3)
  • За 5 матчей: 1.40 забито, 1.20 пропущено
  • Пропускают в 11 из 13 матчей

«Улытау»

  • 5-е место, 22 очка, лучший бомбардир: Георгий Бугулов (2)
  • За 5 матчей: 1.00 забито, 1.20 пропущено
  • Не проигрывают в 5 из 7 матчей
  • Забивают в 6 из 8 матчей
  • Пропускают в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Кайсар» – «Улытау»

«Улытау» подходит к матчу в более стабильной форме и располагается выше в таблице. «Кайсар» умеет забивать, но его оборона регулярно пропускает. Гости имеют хорошие шансы как минимум не проиграть. Учитывая, что обе команды забивают и пропускают, ставка на голы с обеих сторон выглядит обоснованной.

Рекомендованные ставки

  • «Улытау» не проиграет (двойной шанс X2) – коэффициент 1.70
  • Обе забьют – да

1.70
«Улытау» не проиграет
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Казахстан. Премьер-лига Улытау Кайсар
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