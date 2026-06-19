Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Германии и Кот-д Ивуара пройдет 20 июня 2026 года в Торонто на стадионе «БМО Филд». Немецкая машина находится в феноменальной форме – 10 побед подряд, 19 голов в пяти последних матчах и разгром Кюрасао (7:1) в стартовом туре. Кот-д Ивуар также стартовал с победы, обыграв Эквадор (1:0), и имеет четырехматчевую победную серию, а его оборона пропускает всего 0,8 гола за игру. Сможет ли африканская команда сдержать атакующий шквал немецкой сборной, или Германия продолжит свое победное шествие и досрочно обеспечит выход в плей-офф?

Кто победит в матче

Сборная Германии демонстрирует впечатляющую атакующую мощь: 19 голов в пяти последних матчах (в среднем 3,8 за игру) при шести пропущенных (1,2). Команда побеждает в 10 матчах подряд и забивает в 10 последних встречах, что говорит о феноменальной стабильности. В активе немцев разгром Кюрасао (7:1) на старте турнира, победа над США (2:1), разгром Финляндии (4:0), победа над Ганой (2:1) и поражение от Швейцарии (3:4). Атака выглядит одной из самых грозных на турнире, но оборона пропускает в среднем более гола за игру, что дает соперникам шанс на гол.

Кот-д`Ивуар подходит к игре с надежной обороной: 10 голов в пяти матчах (в среднем 2,0 за игру) и всего четыре пропущенных (0,8). Команда побеждает в четырех последних матчах подряд и забивает в 10 последних встречах. В активе ивуарийцев победа над Эквадором (1:0) на старте турнира, а также победы над Францией (2:1), Шотландией (1:0) и разгром Южной Кореи (4:0), а также поражение от Египта (2:3) в Кубке Африки. Оборона выглядит надежной, но против такой мощной атаки, как у Германии, ей будет крайне сложно сдержать натиск на протяжении всего матча.

Итоговый вывод: Германия является безусловным фаворитом благодаря атакующей мощи и серии побед, но ее оборона небезупречна. Кот-д`Ивуар способен забить, однако разница в классе слишком велика. Учитывая, что немцам нужна победа для досрочного выхода в плей-офф, они должны выиграть с разницей минимум в два мяча. Наш прогноз – победа Германии.

Форма и история личных встреч

Германия выиграла 10 последних матчей и забивает в среднем почти четыре гола за игру, тогда как Кот-д`Ивуар, несмотря на четыре победы подряд, уступает немцам в классе. В единственной очной встрече (2009 год) команды сыграли вничью, однако с тех пор Германия стала гораздо сильнее, и текущая форма немцев дает им явное преимущество. Учитывая атакующий потенциал Германии и необходимость крупной победы, шансы ивуарийцев на очки минимальны.







Прогноз на победителя

Германия находится в великолепной форме, имея 10 побед подряд и забивая почти четыре гола в среднем за игру, тогда как Кот-д`Ивуар, несмотря на надежную оборону, не обладает атакующей мощью, чтобы конкурировать с немцами. Учитывая разницу в классе и необходимость крупной победы для немцев, победа Германии с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Германии с форой (-1,5) с коэффициентом 2.35. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Германии и Кот-д`Ивуара состоится 20 июня 2026 года в Торонто на стадионе «БМО Филд» и начнется в 23:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».