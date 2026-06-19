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«Гомель» – «Днепр Могилев»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.9

19 июня 2026 10:17
Гомель - Днепр
20 июн. 2026, суббота 20:30 | Беларусь. Высшая лига, 12 тур
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1.90
Тотал голов меньше 2.5
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20 июня 2026 года в рамках 12-го тура Высшей лиги Беларуси встретятся «Гомель» и «Днепр Могилев».

«Гомель»

Гомельский клуб занимает пятое место в турнирной таблице (18 очков после 11 туров). Команда демонстрирует стабильные результаты, особенно на своeм поле: не проигрывает в 14 из 15 последних домашних матчей. В атаке гомельчане действуют результативно – 1.40 гола в среднем за последние пять игр (семь голов), забивают в восьми из десяти последних матчей. Оборона пропускает 1.20 в среднем. В прошлом туре «Гомель» уступил «Динамо Минск» на выезде (1:2). История личных встреч с «Днепром Могилев» складывается для хозяев благоприятно: они не проигрывают сопернику в девяти из одиннадцати последних матчей и забивают в четырeх последних очных встречах.

«Днепр Могилев»

Могилeвский клуб располагается на 15-м месте (8 очков). Команда находится в кризисной форме: не может выиграть в девяти последних матчах, пропускает в шести последних. Атака приносит лишь 0.60 гола в среднем за последние пять игр (три гола в пяти встречах). Оборона пропускает 1.40 в среднем. В прошлом туре «Днепр» уступил «Арсеналу» Дзержинск на своeм поле (0:1). Гости являются явными аутсайдерами в этом противостоянии.

Факты о командах

«Гомель»

  • 5-е место, 18 очков
  • За 5 матчей: 1.40 забито, 1.20 пропущено
  • Не проигрывают дома в 14 из 15 матчей
  • Забивают в 8 из 10 матчей
  • Не проигрывают «Днепру» в 9 из 11 последних встреч

«Днепр Могилев»

  • 15-е место, 8 очков, лучший бомбардир: Кирилл Кириленко (4)
  • За 5 матчей: 0.60 забито, 1.40 пропущено
  • 9 матчей без побед
  • Пропускают в 6 последних матчах

Прогноз на матч «Гомель» – «Днепр Могилев»

«Гомель» является явным фаворитом благодаря высокой позиции в таблице, сильной домашней форме и положительной истории личных встреч. «Днепр Могилев» не побеждает уже девять матчей, редко забивает и регулярно пропускает. Хозяева обязаны побеждать, и с высокой вероятностью сделают это с сухим счeтом. Учитывая слабую атаку гостей и надeжную домашнюю статистику хозяев, ставка на победу «Гомеля» выглядит обоснованной.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.9
  • Победа «Гомель»

1.90
Тотал голов меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Беларусь. Высшая лига Днепр Гомель
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