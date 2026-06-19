20 июня 2026 года в рамках 12-го тура Высшей лиги Беларуси встретятся «Гомель» и «Днепр Могилев».

«Гомель»

Гомельский клуб занимает пятое место в турнирной таблице (18 очков после 11 туров). Команда демонстрирует стабильные результаты, особенно на своeм поле: не проигрывает в 14 из 15 последних домашних матчей. В атаке гомельчане действуют результативно – 1.40 гола в среднем за последние пять игр (семь голов), забивают в восьми из десяти последних матчей. Оборона пропускает 1.20 в среднем. В прошлом туре «Гомель» уступил «Динамо Минск» на выезде (1:2). История личных встреч с «Днепром Могилев» складывается для хозяев благоприятно: они не проигрывают сопернику в девяти из одиннадцати последних матчей и забивают в четырeх последних очных встречах.

«Днепр Могилев»

Могилeвский клуб располагается на 15-м месте (8 очков). Команда находится в кризисной форме: не может выиграть в девяти последних матчах, пропускает в шести последних. Атака приносит лишь 0.60 гола в среднем за последние пять игр (три гола в пяти встречах). Оборона пропускает 1.40 в среднем. В прошлом туре «Днепр» уступил «Арсеналу» Дзержинск на своeм поле (0:1). Гости являются явными аутсайдерами в этом противостоянии.

Факты о командах

«Гомель»

5-е место, 18 очков

За 5 матчей: 1.40 забито, 1.20 пропущено

Не проигрывают дома в 14 из 15 матчей

Забивают в 8 из 10 матчей

Не проигрывают «Днепру» в 9 из 11 последних встреч

«Днепр Могилев»

15-е место, 8 очков, лучший бомбардир: Кирилл Кириленко (4)

За 5 матчей: 0.60 забито, 1.40 пропущено

9 матчей без побед

Пропускают в 6 последних матчах

Прогноз на матч «Гомель» – «Днепр Могилев»

«Гомель» является явным фаворитом благодаря высокой позиции в таблице, сильной домашней форме и положительной истории личных встреч. «Днепр Могилев» не побеждает уже девять матчей, редко забивает и регулярно пропускает. Хозяева обязаны побеждать, и с высокой вероятностью сделают это с сухим счeтом. Учитывая слабую атаку гостей и надeжную домашнюю статистику хозяев, ставка на победу «Гомеля» выглядит обоснованной.

Рекомендованные ставки