Матч 22-го тура казахстанской Премьер-лиги между павлодарским «Иртышем» и костанайским «Тоболом» пройдет 16 августа в Павлодаре на стадионе «Орталык Павлодар». Хозяева подходят к игре с неплохой атакующей формой, тогда как гости переживают кризис – три поражения подряд. Однако в очных встречах «Тобол» традиционно доминирует: он не проигрывает в 10 из 12 последних матчей против «Иртыша» и не пропускает в четырех последних очных встречах. Сможет ли «Иртыш» использовать домашнюю поддержку и прервать свою безвыигрышную серию в этом противостоянии, или «Тобол» переломит кризис за счет исторического преимущества?

Кто победит в матче

В пользу «Иртыша Павлодар» говорит фактор домашнего поля и то, что команда забивает в трех последних матчах. В среднем за последние пять игр хозяева забивают 1,20 гола, а их атака выглядит достаточно острой, чтобы создать проблемы сопернику. Кроме того, «Тобол» находится в глубоком кризисе – три поражения подряд, а в среднем за последние пять игр гости забивают всего 0,60 гола, что является низким показателем. Однако защита «Иртыша» небезупречна – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,40 гола, а также пропускают в четырех последних матчах. В предыдущем туре «Иртыш» уступил «Елимаю» (1-3), но до этого обыграл «Каспий» (3-2) и «Улытау» (2-1).

«Тобол» подходит к матчу с колоссальным историческим преимуществом над «Иртышем». Команда не проигрывает в 10 из 12 последних очных встреч, забивает в восьми из десяти таких матчей и не пропускает в четырех последних играх против этого соперника. Однако текущая форма гостей вызывает серьезные вопросы – три поражения подряд, а в Лиге Конференций они уступили «Партизану» (0-3 и 1-2). В атаке «Тобол» выглядит слабо – в среднем 0,60 гола за последние пять игр, хотя в очных встречах они стабильно забивают «Иртышу». Защита гостей также небезупречна – они пропускают в четырех последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,60 гола.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Тобол» имеет серьезное психологическое преимущество за счет истории личных встреч, но его текущая форма оставляет желать лучшего. «Иртыш» играет дома и способен забить, но его защита уязвима. Учитывая, что «Тобол» редко проигрывает «Иртышу», а хозяева не отличаются надежностью в обороне, наиболее вероятным исходом выглядит ничья.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Тобол» имеет подавляющее преимущество: команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей против «Иртыша», забивает в восьми из десяти таких встреч и не пропускает в четырех последних играх. Однако текущая форма «Тобола» катастрофична – три поражения подряд и слабая атака. «Иртыш» дома забивает в трех последних матчах, но его защита пропускает в четырех последних играх. Учитывая историю и текущие проблемы гостей, матч может завершиться вничью, так как «Тобол» вряд ли сможет победить, но и «Иртыш» вряд ли сумеет прервать свою безвыигрышную серию в этом противостоянии.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. «Тобол» имеет колоссальное историческое преимущество над «Иртышем» и редко проигрывает ему, однако текущая форма гостей (три поражения подряд) и слабая атака не позволяют им рассчитывать на победу. «Иртыш» дома опасен, но его защита уязвима, а история встреч говорит в пользу гостей. Учитывая все факторы, наиболее вероятным исходом выглядит ничейный результат. Ставка: ничья с коэффициентом 3,40.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 22-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Иртышом Павлодар» и «Тоболом» состоится 16 августа 2026 года в Павлодаре на стадионе «Орталык Павлодар» и начнется в 15-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Sport Plus Qazaqstan.