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«Иртыш Павлодар» – «Тобол»: кто победит в матче 22-го тура чемпионата Казахстана 2026/2027

15 августа 2026 9:00
Иртыш - Тобол
16 авг. 2026, воскресенье 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
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3.40
Ничья
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Матч 22-го тура казахстанской Премьер-лиги между павлодарским «Иртышем» и костанайским «Тоболом» пройдет 16 августа в Павлодаре на стадионе «Орталык Павлодар». Хозяева подходят к игре с неплохой атакующей формой, тогда как гости переживают кризис – три поражения подряд. Однако в очных встречах «Тобол» традиционно доминирует: он не проигрывает в 10 из 12 последних матчей против «Иртыша» и не пропускает в четырех последних очных встречах. Сможет ли «Иртыш» использовать домашнюю поддержку и прервать свою безвыигрышную серию в этом противостоянии, или «Тобол» переломит кризис за счет исторического преимущества?

Кто победит в матче

В пользу «Иртыша Павлодар» говорит фактор домашнего поля и то, что команда забивает в трех последних матчах. В среднем за последние пять игр хозяева забивают 1,20 гола, а их атака выглядит достаточно острой, чтобы создать проблемы сопернику. Кроме того, «Тобол» находится в глубоком кризисе – три поражения подряд, а в среднем за последние пять игр гости забивают всего 0,60 гола, что является низким показателем. Однако защита «Иртыша» небезупречна – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,40 гола, а также пропускают в четырех последних матчах. В предыдущем туре «Иртыш» уступил «Елимаю» (1-3), но до этого обыграл «Каспий» (3-2) и «Улытау» (2-1).

«Тобол» подходит к матчу с колоссальным историческим преимуществом над «Иртышем». Команда не проигрывает в 10 из 12 последних очных встреч, забивает в восьми из десяти таких матчей и не пропускает в четырех последних играх против этого соперника. Однако текущая форма гостей вызывает серьезные вопросы – три поражения подряд, а в Лиге Конференций они уступили «Партизану» (0-3 и 1-2). В атаке «Тобол» выглядит слабо – в среднем 0,60 гола за последние пять игр, хотя в очных встречах они стабильно забивают «Иртышу». Защита гостей также небезупречна – они пропускают в четырех последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,60 гола.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Тобол» имеет серьезное психологическое преимущество за счет истории личных встреч, но его текущая форма оставляет желать лучшего. «Иртыш» играет дома и способен забить, но его защита уязвима. Учитывая, что «Тобол» редко проигрывает «Иртышу», а хозяева не отличаются надежностью в обороне, наиболее вероятным исходом выглядит ничья.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Тобол» имеет подавляющее преимущество: команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей против «Иртыша», забивает в восьми из десяти таких встреч и не пропускает в четырех последних играх. Однако текущая форма «Тобола» катастрофична – три поражения подряд и слабая атака. «Иртыш» дома забивает в трех последних матчах, но его защита пропускает в четырех последних играх. Учитывая историю и текущие проблемы гостей, матч может завершиться вничью, так как «Тобол» вряд ли сможет победить, но и «Иртыш» вряд ли сумеет прервать свою безвыигрышную серию в этом противостоянии.

Личные встречи
Побед - 4 (17%)
Ничьих - 9 (39%)
Побед - 10 (43%)
19
Забитых мячей
28
0.83
В среднем за матч
1.22
4:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур
Тобол
3 : 2
03.07.2016
Иртыш
Самая крупная ничья
Казахстан. Премьер-Лига, 14 тур
Тобол
2 : 2
24.06.2012
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Иртыш
0 : 2
16.08.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Тобол
1 : 0
09.05.2026
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Иртыш
0 : 0
17.08.2019
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Иртыш
0 : 2
11.08.2019
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Тобол
3 : 0
09.03.2019
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Тобол
1 : 2
06.10.2018
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Тобол
1 : 1
22.07.2018
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Иртыш
0 : 1
09.05.2018
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Иртыш
1 : 2
10.09.2017
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Иртыш
0 : 1
10.07.2017
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Тобол
0 : 0
29.04.2017
Иртыш
Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур
Тобол
3 : 2
03.07.2016
Иртыш
Казахстан. Премьер-Лига, 9 тур
Иртыш
3 : 1
05.05.2016
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 14 тур
Тобол
1 : 0
29.05.2015
Иртыш
Казахстан. Премьер-Лига, 4 тур
Иртыш
1 : 1
21.03.2015
Тобол
Казахстан. Финальный раунд, 8 тур
Иртыш
1 : 1
25.10.2014
Тобол
Казахстан. Финальный раунд, 4 тур
Тобол
0 : 0
20.09.2014
Иртыш
Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур
Тобол
1 : 1
06.07.2014
Иртыш
Казахстан. Премьер-Лига, 9 тур
Иртыш
0 : 3
01.05.2014
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Иртыш
1 : 0
21.07.2013
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Тобол
0 : 0
11.05.2013
Иртыш
Казахстан. Премьер-Лига, 14 тур
Тобол
2 : 2
24.06.2012
Иртыш
Казахстан. Премьер-Лига, 2 тур
Иртыш
4 : 1
18.03.2012
Тобол
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иртыш
29
Богдан Сарнавский
ВР
12
Рамазан Каримов
ЛЗ
15
Даниил Нырков
ЦЗ
17
Samuel Opeh
ЦЗ
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
35
Lucas Ramos
ЦП
25
Marko Jevtić
ЦП
6
Юши Шимамура
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
97
Жан-Морель По
ПВ
Тобол
44
Данил Устименко
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
N. Cavnic
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
18
Урош Милованович
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Иртыш
31
Erkebulan Rakhmetulla
ВР
41
Daniil Efremenko
ВР
5
Бахтияр Толеуов
ЦЗ
14
Вячеслав Раскатов
ЦП
23
Муроджон Халматов
ЦП
13
Нурдаулет Байбосынов
ЦП
8
D. Esimbekov
ЦП
21
D. Berdibek
ЦП
9
Kalil
ЦФ
7
T. Mukhametzhanov
ЦФ
32
Oluwabori Falaye
ЦФ
Тобол
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
56
B. Kabylgazin
ЦП
34
S. Bakhytkiriev
ЦП
19
Даурен Жумат
ПВ
13
A. Cisse
ЦФ
30
Луис Герра
РФ
3-2-3-2
29
Сарнавский
17
4
Сламбеков
56
Юденков
12
Каримов
15
Нырков
35
25
6
Шимамура
98
Султаниязов
97
По
4-1-2-1-2
44
Устименко
22
Марочкин
4
25
72
Сенхаджи
6
Мякиш
14
Талаль
8
Тагыберген
17
Чесноков
18
Милованович
99
Лисакович
15
Нырков
5
Толеуов
5
Толеуов
15
Нырков
6
Шимамура
23
Халматов
23
Халматов
6
Шимамура
12
Каримов
9
9
12
Каримов
35
7
7
35
72
Сенхаджи
3
Асранкулов
3
Асранкулов
72
Сенхаджи
14
Талаль
5
Ндиайе
5
Ндиайе
14
Талаль
8
Тагыберген
13
13
8
Тагыберген
99
Лисакович
30
Герра
30
Герра
99
Лисакович
Остались в запасе
Иртыш
Тобол
31
Erkebulan Rakhmetulla
ВР
41
Daniil Efremenko
ВР
14
Вячеслав Раскатов
ЦП
13
Нурдаулет Байбосынов
ЦП
8
D. Esimbekov
ЦП
21
D. Berdibek
ЦП
32
Oluwabori Falaye
ЦФ
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
56
B. Kabylgazin
ЦП
34
S. Bakhytkiriev
ЦП
17
Александр Зуев
ЛВ
19
Даурен Жумат
ПВ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
31
Erkebulan Rakhmetulla
ВР
41
Daniil Efremenko
ВР
14
Вячеслав Раскатов
ЦП
13
Нурдаулет Байбосынов
ЦП
8
D. Esimbekov
ЦП
21
D. Berdibek
ЦП
32
Oluwabori Falaye
ЦФ
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
56
B. Kabylgazin
ЦП
34
S. Bakhytkiriev
ЦП
17
Александр Зуев
ЛВ
19
Даурен Жумат
ПВ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. «Тобол» имеет колоссальное историческое преимущество над «Иртышем» и редко проигрывает ему, однако текущая форма гостей (три поражения подряд) и слабая атака не позволяют им рассчитывать на победу. «Иртыш» дома опасен, но его защита уязвима, а история встреч говорит в пользу гостей. Учитывая все факторы, наиболее вероятным исходом выглядит ничейный результат. Ставка: ничья с коэффициентом 3,40.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 22-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Иртышом Павлодар» и «Тоболом» состоится 16 августа 2026 года в Павлодаре на стадионе «Орталык Павлодар» и начнется в 15-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Sport Plus Qazaqstan.

«Иртыш Павлодар» – «Тобол»: кто победит в матче 22-го тура чемпионата Казахстана 2026/2027

3.40
Ничья
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Автор: Воронцов Егор
Казахстан. Премьер-лига Тобол Иртыш
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