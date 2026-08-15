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«ЛНЗ» – «Черноморец Одесса»: кто победит в матче 3-го тура чемпионата Украины 2026/2027

15 августа 2026 9:13
ЛНЗ - Черноморец
16 авг. 2026, воскресенье 13:00 | Украина. Премьер-лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
2.50
«Черноморец Одесса» не проиграет (Х2)
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Матч 3-го тура украинской Премьер-лиги между «ЛНЗ» и одесским «Черноморцем» пройдет 16 августа в Черкассах на Центральном стадионе. Хозяева находятся в глубоком кризисе – они не выигрывают в шести последних матчах и практически не забивают, тогда как гости демонстрируют стабильную результативность – забивают в девяти последних встречах. В очных противостояниях «Черноморец» также имеет преимущество, не проигрывая в пяти из шести последних матчей против «ЛНЗ». Сможет ли хозяин прервать свою неудачную серию и наконец поразить ворота соперника, или одесситы продолжат свое доминирование и возьмут три очка?

Кто победит в матче

В пользу «ЛНЗ» говорит прежде всего фактор домашнего поля и то, что команда в последних матчах хотя бы не пропускала много голов – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,00 гола. Однако атака хозяев практически не функционирует: в последних пяти матчах они забивают в среднем 0,00 гола, а в шести из восьми последних встреч не могут отличиться вовсе. В предыдущем туре «ЛНЗ» потерпел разгром от «Карпат» (0-3), а до этого сыграл вничью с «Буковиной» (0-0). В Лиге Конференций команда также не смогла забить «Генту» (0-0 и 0-0 по пенальти). При такой катастрофической игре в нападении рассчитывать на победу над «Черноморцем» крайне сложно, даже несмотря на домашние стены.

«Черноморец Одесса» подходит к матчу с хорошей атакующей статистикой – команда забивает в девяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивает 1,40 гола. В очных встречах с «ЛНЗ» одесситы также стабильно забивают – в пяти последних матчах против этого соперника они отличались голом. Кроме того, «Черноморец» не проигрывает в пяти из шести последних очных встреч. В предыдущем туре одесситы уступили «Полесью» (1-2), но до этого в товарищеских матчах показывали уверенную игру, побеждая «Колос» (2-1) и «Ниву Винницу» (2-1). Защита гостей небезупречна – в среднем они пропускают 1,40 гола за последние пять игр, но против такой слабой атаки, как у «ЛНЗ», эти проблемы вряд ли станут фатальными.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе «Черноморца». Хозяева практически не забивают и не выигрывают в шести матчах, тогда как гости стабильно забивают и имеют положительную историю очных встреч. Ожидается, что одесский клуб добьется победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Черноморец Одесса» имеет преимущество – команда не проигрывает в пяти из шести последних матчей против «ЛНЗ» и забивает в пяти последних очных встречах. Текущая форма «ЛНЗ» катастрофична – шесть матчей без побед и нулевая результативность в последних пяти играх. «Черноморец» стабильно забивает и редко проигрывает этому сопернику. Учитывая все факторы, гости являются явными фаворитами.

Личные встречи
Побед - 2 (40%)
Ничьих - 1 (20%)
Побед - 2 (40%)
6
Забитых мячей
5
1.2
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
1 : 3
03.12.2023
ЛНЗ
Самая крупная ничья
Украина. Премьер-лига, 8 тур
ЛНЗ
1 : 1
28.09.2024
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 3 тур
ЛНЗ
2 : 0
16.08.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Черноморец
1 : 0
05.04.2025
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 8 тур
ЛНЗ
1 : 1
28.09.2024
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
1 : 3
03.12.2023
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 1 тур
ЛНЗ
0 : 2
30.07.2023
Черноморец

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
1
Дмитрий Ледвий
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
7
Артур Микитишин
ЛВ
16
Артур Рябов
ЦП
8
Adam Yakubu
ЦП
30
Таллес
АП
21
Данил Кравчук
ПВ
77
Теди Кара
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Черноморец
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
24
Мозес Джарджу
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЛВ
21
Владислав Клименко
ЦП
19
Mykola Kohut
ЦП
18
Георгий Робакидзе
ЦП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
70
Jerry Yoka
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
ЛНЗ
12
Алексей Паламарчук
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
49
Myroslav Donyk
ЦП
19
Евгений Пастух
АП
9
Егор Твердохлеб
АП
90
Марк Ассинор
ЦФ
Черноморец
35
Максим Коваль
ВР
75
Максим Набит
ВР
22
Сергей Корнийчук
ЛАЗ
52
Stanislav Yarmola
ЦЗ
13
Виталий Фарасеенко
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
20
Nikita Stepovyi
ЦФ
3-3-3-1
1
Ледвий
14
Драмбаев
34
Муравский
29
Дидык
11
Пасич
8
16
Рябов
7
Микитишин
30
Таллес
21
Кравчук
77
Кара
3-3-1-3
12
Аниагбосо
24
Джарджу
74
Фарина
5
Курко
21
Клименко
19
18
Робакидзе
10
Авагимян
70
11
Попов
7
Алефиренко
7
Микитишин
17
Кузик
17
Кузик
7
Микитишин
8
49
49
8
30
Таллес
19
Пастух
19
Пастух
30
Таллес
21
Кравчук
90
Ассинор
90
Ассинор
21
Кравчук
7
Алефиренко
22
Корнийчук
22
Корнийчук
7
Алефиренко
70
13
Фарасеенко
13
Фарасеенко
70
8
Кльоц
8
Кльоц
Остались в запасе
ЛНЗ
Черноморец
12
Алексей Паламарчук
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
9
Егор Твердохлеб
АП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
35
Максим Коваль
ВР
75
Максим Набит
ВР
52
Stanislav Yarmola
ЦЗ
20
Nikita Stepovyi
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
12
Алексей Паламарчук
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
9
Егор Твердохлеб
АП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
75
Максим Набит
ВР
52
Stanislav Yarmola
ЦЗ
20
Nikita Stepovyi
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Роман Григорчук

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Черноморца Одесса». Гости стабильно забивают в девяти последних матчах, имеют преимущество в очных встречах (не проигрывают в пяти из шести последних игр) и играют против соперника, который не выигрывает в шести матчах и практически не забивает. Хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, не могут отличиться уже в пяти последних играх. Ожидаем, что «Черноморец» продолжит свою успешную серию в этом противостоянии и добьется победы. Ставка: «Черноморец Одесса» не проиграет (Х2) с коэффициентом 2,50.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го тура Премьер-лиги Украины между «ЛНЗ» и «Черноморцем Одесса» состоится 16 августа 2026 года в Черкассах на Центральном стадионе и начнется в 13-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

«ЛНЗ» – «Черноморец Одесса»: кто победит в матче 3-го тура чемпионата Украины 2026/2027

2.50
«Черноморец Одесса» не проиграет (Х2)
Сделать ставку
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Автор: Мещеряков Денис
Украина. Премьер-лига Черноморец ЛНЗ
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