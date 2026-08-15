Матч 3-го тура украинской Премьер-лиги между «ЛНЗ» и одесским «Черноморцем» пройдет 16 августа в Черкассах на Центральном стадионе. Хозяева находятся в глубоком кризисе – они не выигрывают в шести последних матчах и практически не забивают, тогда как гости демонстрируют стабильную результативность – забивают в девяти последних встречах. В очных противостояниях «Черноморец» также имеет преимущество, не проигрывая в пяти из шести последних матчей против «ЛНЗ». Сможет ли хозяин прервать свою неудачную серию и наконец поразить ворота соперника, или одесситы продолжат свое доминирование и возьмут три очка?

Кто победит в матче

В пользу «ЛНЗ» говорит прежде всего фактор домашнего поля и то, что команда в последних матчах хотя бы не пропускала много голов – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,00 гола. Однако атака хозяев практически не функционирует: в последних пяти матчах они забивают в среднем 0,00 гола, а в шести из восьми последних встреч не могут отличиться вовсе. В предыдущем туре «ЛНЗ» потерпел разгром от «Карпат» (0-3), а до этого сыграл вничью с «Буковиной» (0-0). В Лиге Конференций команда также не смогла забить «Генту» (0-0 и 0-0 по пенальти). При такой катастрофической игре в нападении рассчитывать на победу над «Черноморцем» крайне сложно, даже несмотря на домашние стены.

«Черноморец Одесса» подходит к матчу с хорошей атакующей статистикой – команда забивает в девяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивает 1,40 гола. В очных встречах с «ЛНЗ» одесситы также стабильно забивают – в пяти последних матчах против этого соперника они отличались голом. Кроме того, «Черноморец» не проигрывает в пяти из шести последних очных встреч. В предыдущем туре одесситы уступили «Полесью» (1-2), но до этого в товарищеских матчах показывали уверенную игру, побеждая «Колос» (2-1) и «Ниву Винницу» (2-1). Защита гостей небезупречна – в среднем они пропускают 1,40 гола за последние пять игр, но против такой слабой атаки, как у «ЛНЗ», эти проблемы вряд ли станут фатальными.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе «Черноморца». Хозяева практически не забивают и не выигрывают в шести матчах, тогда как гости стабильно забивают и имеют положительную историю очных встреч. Ожидается, что одесский клуб добьется победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Черноморец Одесса» имеет преимущество – команда не проигрывает в пяти из шести последних матчей против «ЛНЗ» и забивает в пяти последних очных встречах. Текущая форма «ЛНЗ» катастрофична – шесть матчей без побед и нулевая результативность в последних пяти играх. «Черноморец» стабильно забивает и редко проигрывает этому сопернику. Учитывая все факторы, гости являются явными фаворитами.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Черноморца Одесса». Гости стабильно забивают в девяти последних матчах, имеют преимущество в очных встречах (не проигрывают в пяти из шести последних игр) и играют против соперника, который не выигрывает в шести матчах и практически не забивает. Хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, не могут отличиться уже в пяти последних играх. Ожидаем, что «Черноморец» продолжит свою успешную серию в этом противостоянии и добьется победы. Ставка: «Черноморец Одесса» не проиграет (Х2) с коэффициентом 2,50.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го тура Премьер-лиги Украины между «ЛНЗ» и «Черноморцем Одесса» состоится 16 августа 2026 года в Черкассах на Центральном стадионе и начнется в 13-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.