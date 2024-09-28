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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
ЛНЗ - Черноморец
ЛНЗ - Черноморец: обзор матча 28 сентября 2024
ЛНЗ
28.09.2024, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Черноморец
42'
Ф. Момо
82'
D. Yanakov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛНЗ - Черноморец
82'
ГОЛ! 1:1!
D. Yanakov
Желтая карточка
О. Халаила
81'
Замена
О. Халаила
️️️️
Ф. Момо
75'
74'
Замена
O. Pshenychnyuk
️️️️
А. Габелок
69'
Желтая карточка
O. Khoblenko
Замена
А. Авагимян
️️️️
Д. Топалов
67'
Замена
В. Наумец
️️️️
Д. Олейник
67'
59'
Замена
D. Yanakov
️️️️
М. Джарджу
50'
Желтая карточка
М. Джарджу
Желтая карточка
Д. Олейник
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
Ф. Момо
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Черноморец
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
12
Chijoke Aniagboso
ВР
44
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
86
Даниил Удод
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
6
Богдан Белошевский
ОП
28
Артем Габелок
ЦП
24
Мозес Джарджу
ЦП
11
Кирилл Попов
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
ЛНЗ
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
17
Денис Норенков
ЛЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
5
Matej Angelov
ЦП
8
Arad Bar
ЦП
19
Осама Халаила
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Черноморец
71
Yan Vichnyi
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
3-1-2-3-2
34
Муравский
55
Салиху
22
Путря
5
Ноникашвили
11
Пасич
22
Яшари
16
Олейник
18
Бойко
12
Топалов
22
Момо
99
3-3-2-2
12
Аниагбосо
15
Лацабидзе
86
Удод
91
Бутко
44
6
Белошевский
6
28
Габелок
24
Джарджу
9
11
Попов
16
Олейник
9
Наумец
9
Наумец
16
Олейник
12
Топалов
10
Авагимян
10
Авагимян
12
Топалов
22
Момо
19
Халаила
19
Халаила
22
Момо
28
Габелок
33
33
28
Габелок
24
Джарджу
77
77
24
Джарджу
Остались в запасе
ЛНЗ
Черноморец
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
17
Денис Норенков
ЛЗ
5
Matej Angelov
ЦП
8
Arad Bar
ЦП
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
71
Yan Vichnyi
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
17
Денис Норенков
ЛЗ
5
Matej Angelov
ЦП
8
Arad Bar
ЦП
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Остались в запасе
71
Yan Vichnyi
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча ЛНЗ - Черноморец
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
- : -
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Буковина
- : -
06.12.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Artem Mihaylyuk, Ukraine
Стадион:
Черкасы-Арена
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