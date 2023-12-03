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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - ЛНЗ
Черноморец - ЛНЗ: обзор матча 03 декабря 2023
Черноморец
03.12.2023, воскресенье, 16:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
1 : 3
Завершен
ЛНЗ
75'
А. Штогрин
52'
O. Khoblenko
83'
В. Наумец
90+4'
Д. Олейник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - ЛНЗ
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
Д. Олейник
Пас отдал
М. Прядун
90'
+1
Желтая карточка
В. Бойко
Замена
G. Hadida
️️️️
А. Васильев
90'
90'
Замена
Д. Олейник
️️️️
С. Шестаков
Желтая карточка
З. Бадибанга
86'
83'
ГОЛ! 1:2!
В. Наумец
Пас отдал
А. Савин
77'
Замена
А. Савин
️️️️
Г. Пасич
ГОЛ! 1:1!
А. Штогрин
75'
Замена
Б. Бойчук
️️️️
С. Айеде
72'
65'
Замена
М. Прядун
️️️️
O. Khoblenko
65'
Замена
В. Наумец
️️️️
И. Калюжный
53'
Желтая карточка
O. Khoblenko
52'
ГОЛ! 0:1!
O. Khoblenko
Желтая карточка
О. Кузык
48'
16'
Желтая карточка
Н. Муравский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
8
Jon Šporn
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
45
Самсон Айеде
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
34
Назарий Муравский
ЦЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
23
Oleksandr Nasonov
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
5
Иван Калюжный
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
7
Сергей Шестаков
ПВ
95
Петр Стасюк
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Олег Дулуб
Черноморец
71
Danylo Pirozhok
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
29
Лука Гучек
ЦЗ
4
Mykyta Sytnykov
ЦП
23
Guy Hadida
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
24
I. Ukhan
ЦФ
ЛНЗ
72
Kirill Samoilenko
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
90
Oleh Tarasenko
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
44
Евгений Банада
ЦП
28
Serhii Kopyl
ЦП
77
Антон Савин
ЦП
27
Ivan Tyshchenko
ЦП
8
V. Khamelyuk
ЦФ
9
Максим Прядун
ЦФ
3-1-2-2-2
30
Варакута
3
Ермаков
13
Салюк
22
Путря
27
Васильев
8
17
Кузык
45
Брагару
39
Бадибанга
77
Штогрин
45
Айеде
3-3-2-2
94
Пеньков
34
Муравский
55
Ковалев
23
5
Калюжный
37
Рыбалка
11
Пасич
7
Шестаков
18
Бойко
9
95
Стасюк
27
Васильев
23
23
27
Васильев
45
Айеде
10
Бойчук
10
Бойчук
45
Айеде
11
Пасич
77
Савин
77
Савин
11
Пасич
5
Калюжный
9
Наумец
9
Наумец
5
Калюжный
7
Шестаков
16
Олейник
16
Олейник
7
Шестаков
9
9
Прядун
9
Прядун
9
Остались в запасе
Черноморец
ЛНЗ
71
Danylo Pirozhok
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
29
Лука Гучек
ЦЗ
4
Mykyta Sytnykov
ЦП
24
I. Ukhan
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
72
Kirill Samoilenko
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
90
Oleh Tarasenko
ЦЗ
44
Евгений Банада
ЦП
28
Serhii Kopyl
ЦП
27
Ivan Tyshchenko
ЦП
8
V. Khamelyuk
ЦФ
Главный тренер
Олег Дулуб
Остались в запасе
71
Danylo Pirozhok
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
29
Лука Гучек
ЦЗ
4
Mykyta Sytnykov
ЦП
24
I. Ukhan
ЦФ
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
90
Oleh Tarasenko
ЦЗ
44
Евгений Банада
ЦП
28
Serhii Kopyl
ЦП
27
Ivan Tyshchenko
ЦП
8
V. Khamelyuk
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Олег Дулуб
Статистика матча Черноморец - ЛНЗ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
- : -
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Информация о матче
Главный судья:
Oleksandr Kalonov, Ukraine
Стадион:
Черноморец
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