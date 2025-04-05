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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - ЛНЗ
Черноморец - ЛНЗ: обзор матча 05 апреля 2025
Черноморец
05.04.2025, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
ЛНЗ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - ЛНЗ
Желтая карточка
Я. Ракицкий
87'
Желтая карточка
Y. Vichnyi
87'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
87'
Желтая карточка
Y. Vichnyi
87'
80'
Замена
А. Авагимян
️️️️
В. Танковский
74'
Желтая карточка
Д. Топалов
Желтая карточка
Б. Белошевский
73'
67'
Замена
Д. Топалов
️️️️
А. Драмбаев
Замена
К. Попов
️️️️
Д. Безбородько
66'
Замена
Р. Карлос
️️️️
Я. Ракицкий
66'
Замена
А. Габелок
️️️️
D. Yanakov
66'
46'
Замена
Ф. Момо
️️️️
Б. Кушниренко
Желтая карточка
O. Khoblenko
45'
+1
Желтая карточка
Л. Лацабидзе
39'
Замена
Л. Лацабидзе
️️️️
J. Šporn
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Артур Рудько
ВР
24
Мозес Джарджу
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
44
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
6
Богдан Белошевский
ОП
8
Jon Šporn
ЦП
9
O. Khoblenko
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
ЛНЗ
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Черноморец
75
Максим Набит
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
28
Артем Габелок
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
18
Георгий Робакидзе
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
ЛНЗ
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
22
Франсис Момо
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
3-3-1-3
1
Рудько
44
Ракицкий
91
Бутко
44
24
Джарджу
6
Белошевский
3
Кисиль
8
21
Безбородько
77
9
3-2-5-1
34
Муравский
4
77
Кушниренко
22
Путря
14
Драмбаев
22
Яшари
6
Танковский
7
18
Тилль
11
Пасич
99
44
Ракицкий
66
Карлос
66
Карлос
44
Ракицкий
8
15
Лацабидзе
15
Лацабидзе
8
77
28
Габелок
28
Габелок
77
21
Безбородько
11
Попов
11
Попов
21
Безбородько
6
Танковский
10
Авагимян
10
Авагимян
6
Танковский
14
Драмбаев
12
Топалов
12
Топалов
14
Драмбаев
77
Кушниренко
22
Момо
22
Момо
77
Кушниренко
Остались в запасе
Черноморец
ЛНЗ
75
Максим Набит
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
66
Кирилл Сигеев
ЦП
18
Георгий Робакидзе
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
90
Илья Шевцов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
9
Владислав Наумец
ЛВ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
75
Максим Набит
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
66
Кирилл Сигеев
ЦП
18
Георгий Робакидзе
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
90
Илья Шевцов
ЦФ
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
9
Владислав Наумец
ЛВ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Черноморец - ЛНЗ
7
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
1
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Буковина
- : -
06.12.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
- : -
05.12.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
0 : 2
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Задиран
(Киевская обл.)
Стадион:
Черноморец
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