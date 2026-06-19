Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Нидерландов и Швеции пройдет 20 июня 2026 года в Хьюстоне на стадионе «NRG Стэдиум». Обе команды начали турнир по-разному: голландцы сыграли вничью с Японией (2:2), а шведы разгромили Тунис (5:1) и возглавили группу. Нидерланды не проигрывают в 12 из 14 последних матчей и имеют историческое преимущество над скандинавами, но их оборона пропускает в пяти последних встречах. Швеция, в свою очередь, забивает в семи матчах подряд, но пропускает в 12 последних, что делает этот матч крайне непредсказуемым. Сможет ли атакующая мощь шведов перевесить организованность голландцев, или Нидерланды возьмут реванш за поражения в квалификации Евро-2012?
Кто победит в матче
Сборная Нидерландов демонстрирует стабильность: семь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,4 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда не проигрывает в 12 из 14 последних встреч, забивает в 16 из 18 последних матчей, но пропускает в пяти последних. В активе голландцев ничья с Японией (2:2) на старте турнира, а также победы над Узбекистаном (2:1) и Норвегией (2:1), поражение от Алжира (0:1) и ничья с Эквадором (1:1). В очных встречах со Швецией Нидерланды не проигрывают в шести из восьми последних матчей и забивают в шести последних, что дает им психологическое преимущество.
Швеция подходит к игре с впечатляющей атакующей статистикой: 14 голов в пяти матчах (в среднем 2,8 за игру) и девять пропущенных (1,8). Команда забивает в семи последних матчах подряд, но пропускает в 12 последних, что говорит о серьезных проблемах в обороне. В активе шведов разгром Туниса (5:1) на старте турнира, а также ничья с Грецией (2:2), поражение от Норвегии (1:3), победы над Польшей (3:2) и Украиной (3:1). В очных встречах с Нидерландами шведы забивают в пяти из семи последних матчей, но их оборона регулярно пропускает от голландцев.
Итоговый вывод: Обе команды имеют проблемы в обороне, но Нидерланды более стабильны и имеют историческое преимущество над Швецией. Шведы забивают много, но пропускают еще больше, а против организованных голландцев их оборона может стать решающим фактором. Учитывая текущую форму и историю личных встреч, победа Нидерландов выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Нидерландов.
Форма и история личных встреч
Нидерланды не проигрывают в шести из восьми последних матчей против Швеции и стабильно забивают в очных встречах, тогда как шведы, несмотря на атакующий потенциал, регулярно пропускают – 12 матчей подряд. Это говорит о том, что голландцы имеют психологическое преимущество и лучше подготовлены к встрече с таким оппонентом. Учитывая надежность голландцев в ключевых матчах, их победа выглядит закономерной.
Прогноз на победителя
Нидерланды имеют историческое преимущество над Швецией (не проигрывают в шести из восьми последних матчей) и более стабильную игру, тогда как шведы, несмотря на мощную атаку, пропускают в 12 последних матчах подряд. Учитывая эти факторы, победа голландцев с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Нидерландов с коэффициентом 1.75. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.
Время начала и трансляция
Матч второго тура группового этапа между сборными Нидерландов и Швеции состоится 20 июня 2026 года в Хьюстоне на стадионе «NRG Стэдиум» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».