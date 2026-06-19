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Нидерланды – Швеция: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

19 июня 2026 8:46
Нидерланды - Швеция
20 июн. 2026, суббота 20:00 | Чемпионат мира, группа F, 2 тур
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1.75
Победа Нидерландов
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Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Нидерландов и Швеции пройдет 20 июня 2026 года в Хьюстоне на стадионе «NRG Стэдиум». Обе команды начали турнир по-разному: голландцы сыграли вничью с Японией (2:2), а шведы разгромили Тунис (5:1) и возглавили группу. Нидерланды не проигрывают в 12 из 14 последних матчей и имеют историческое преимущество над скандинавами, но их оборона пропускает в пяти последних встречах. Швеция, в свою очередь, забивает в семи матчах подряд, но пропускает в 12 последних, что делает этот матч крайне непредсказуемым. Сможет ли атакующая мощь шведов перевесить организованность голландцев, или Нидерланды возьмут реванш за поражения в квалификации Евро-2012?

Кто победит в матче

Сборная Нидерландов демонстрирует стабильность: семь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,4 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда не проигрывает в 12 из 14 последних встреч, забивает в 16 из 18 последних матчей, но пропускает в пяти последних. В активе голландцев ничья с Японией (2:2) на старте турнира, а также победы над Узбекистаном (2:1) и Норвегией (2:1), поражение от Алжира (0:1) и ничья с Эквадором (1:1). В очных встречах со Швецией Нидерланды не проигрывают в шести из восьми последних матчей и забивают в шести последних, что дает им психологическое преимущество.

Швеция подходит к игре с впечатляющей атакующей статистикой: 14 голов в пяти матчах (в среднем 2,8 за игру) и девять пропущенных (1,8). Команда забивает в семи последних матчах подряд, но пропускает в 12 последних, что говорит о серьезных проблемах в обороне. В активе шведов разгром Туниса (5:1) на старте турнира, а также ничья с Грецией (2:2), поражение от Норвегии (1:3), победы над Польшей (3:2) и Украиной (3:1). В очных встречах с Нидерландами шведы забивают в пяти из семи последних матчей, но их оборона регулярно пропускает от голландцев.

Итоговый вывод: Обе команды имеют проблемы в обороне, но Нидерланды более стабильны и имеют историческое преимущество над Швецией. Шведы забивают много, но пропускают еще больше, а против организованных голландцев их оборона может стать решающим фактором. Учитывая текущую форму и историю личных встреч, победа Нидерландов выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Нидерландов.

Форма и история личных встреч

Нидерланды не проигрывают в шести из восьми последних матчей против Швеции и стабильно забивают в очных встречах, тогда как шведы, несмотря на атакующий потенциал, регулярно пропускают – 12 матчей подряд. Это говорит о том, что голландцы имеют психологическое преимущество и лучше подготовлены к встрече с таким оппонентом. Учитывая надежность голландцев в ключевых матчах, их победа выглядит закономерной.

Личные встречи
67% (4)
17% (1)
17% (1)
17
Забитых мячей
7
2.83
В среднем за матч
1.17
5:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  1:1
Чемпионат мира, 2 тур
Нидерланды
5 : 1
20.06.2026
Швеция
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 10 тур
Нидерланды
2 : 0
10.10.2017
Швеция
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Швеция
1 : 1
06.09.2016
Нидерланды
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, 12 тур
Швеция
3 : 2
11.10.2011
Нидерланды
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, 4 тур
Нидерланды
4 : 1
12.10.2010
Швеция
Товарищеские матчи,
Нидерланды
3 : 1
19.11.2008
Швеция
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
11
Коди Гакпо
ЛВ
18
Дониелл Мален
ЦФ
19
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
2
Густаф Лагербилке
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
18
Ясин Аяри
ЦП
21
Александер Бернхардссон
ПВ
10
Бенжамин Нигрен
ПВ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Нидерланды
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
25
Йоррел Хато
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
3
Мартен де Рон
ОП
20
Тен Коопмейнерс
ОП
12
Матс Виффер
ЦП
17
Ноа Ланг
ЦП
16
Гус Тил
АП
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
24
Крисенцио Саммервил
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Швеция
12
Виктор Йоханссон
ВР
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
20
Эрик Смит
ЦП
22
Бесфорт Зенели
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
7
Лукас Бергвалл
АП
6
Герман Йоханссон
ПП
24
Эллиот Страуд
ЛВ
26
Таха Али
ЛВ
11
Энтони Эланга
ЛВ
25
Густаф Нильссон
ЦФ
3-4-1-2
1
Вербрюгген
4
ван Дейк
6
ван Хеке
15
ван де Вен
8
Гравенберх
21
де Йонг
14
Рейндерс
22
Дюмфрис
11
Гакпо
19
Бробби
18
Мален
4-1-1-2-2
23
Нордфельдт
2
Лагербилке
4
Хин
3
Линделеф
5
Гудмундссон
16
Карлстрем
18
Аяри
10
Нигрен
21
Бернхардссон
9
Исак
17
Дьекереш
21
де Йонг
20
Коопмейнерс
20
Коопмейнерс
21
де Йонг
11
Гакпо
17
Ланг
17
Ланг
11
Гакпо
14
Рейндерс
16
Тил
16
Тил
14
Рейндерс
18
Мален
24
Саммервил
24
Саммервил
18
Мален
19
Бробби
10
Депай
10
Депай
19
Бробби
16
Карлстрем
22
Зенели
22
Зенели
16
Карлстрем
10
Нигрен
7
Бергвалл
7
Бергвалл
10
Нигрен
5
Гудмундссон
24
Страуд
24
Страуд
5
Гудмундссон
18
Аяри
26
Али
26
Али
18
Аяри
21
Бернхардссон
11
Эланга
11
Эланга
21
Бернхардссон
Остались в запасе
Нидерланды
Швеция
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
25
Йоррел Хато
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
3
Мартен де Рон
ОП
12
Матс Виффер
ЦП
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
12
Виктор Йоханссон
ВР
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
20
Эрик Смит
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
6
Герман Йоханссон
ПП
25
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
25
Йоррел Хато
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
3
Мартен де Рон
ОП
12
Матс Виффер
ЦП
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Остались в запасе
12
Виктор Йоханссон
ВР
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
14
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
20
Эрик Смит
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
6
Герман Йоханссон
ПП
25
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Грэм Поттер

Прогноз на победителя

Нидерланды имеют историческое преимущество над Швецией (не проигрывают в шести из восьми последних матчей) и более стабильную игру, тогда как шведы, несмотря на мощную атаку, пропускают в 12 последних матчах подряд. Учитывая эти факторы, победа голландцев с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Нидерландов с коэффициентом 1.75. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Нидерландов и Швеции состоится 20 июня 2026 года в Хьюстоне на стадионе «NRG Стэдиум» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Нидерланды – Швеция: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

1.75
Победа Нидерландов
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
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