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Расписание матчей
Евро-2024
Нидерланды - Швеция
Нидерланды - Швеция: обзор матча 12 октября 2010
Нидерланды
12.10.2010, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа E, 4 тур
4 : 1
Завершен
Швеция
4'
К. Хунтелаар
37'
И. Афеллай
55'
К. Хунтелаар
59'
И. Афеллай
69'
А. Гранквист
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Швеция
Замена
Р. ван Нистелрой
️️️️
К. Хунтелаар
Замена
М. Берг
️️️️
О. Тойвонен
Замена
В. Брама
️️️️
М. ван Боммел
ГОЛ! 4:1!
А. Гранквист
Желтая карточка
О. Тойвонен
ГОЛ! 4:0!
И. Афеллай
ГОЛ! 3:0!
К. Хунтелаар
Замена
К. Чельстрем
️️️️
П. Вернблум
Желтая карточка
С. Ларссон
Замена
О. Вендт
️️️️
Б. Сафари
ГОЛ! 2:0!
И. Афеллай
Замена
Д. Ленс
️️️️
Д. Кейт
ГОЛ! 1:0!
К. Хунтелаар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
0
Эрик Питерс
ЦЗ
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
3
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
6
Марк ван Боммел
ЦП
0
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
10
Уэсли Снейдер
АП
0
Дирк Кейт
ПП
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Швеция
1
Андреас Исакссон
ВР
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
4
Даниэль Майсторович
ЦЗ
17
Беранг Сафари
ЦЗ
16
Понтус Вернблум
ОП
8
Андерс Свенссон
ЦП
20
Ола Тойвонен
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Нидерланды
22
Михел Ворм
ВР
21
Халид Булахруз
ПЗ
4
Вут Брама
ОП
14
Стейн Схаарс
ЦП
7
Джермейн Ленс
ЦП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Швеция
12
Йохан Виланд
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
4
Петтер Ханссон
ЦЗ
21
Кристиан Вильхельмссон
ЛП
9
Ким Чельстрем
ЦП
9
Маркус Берг
ЦФ
4-2-2-2
1
Стекеленбург
0
Питерс
14
Матейсен
3
Хейтинга
2
ван дер Вил
6
ван Боммел
0
Кейт
10
Снейдер
0
ван дер Ваарт
19
Хунтелаар
8
Афеллай
4-1-3-2
1
Исакссон
4
Гранквист
4
Майсторович
17
Сафари
2
Лустиг
16
Вернблум
8
Свенссон
20
Тойвонен
7
Ларссон
10
Ибрагимович
11
Элмандер
6
ван Боммел
4
Брама
4
Брама
6
ван Боммел
0
Кейт
7
Ленс
7
Ленс
0
Кейт
19
Хунтелаар
9
ван Нистелрой
9
ван Нистелрой
19
Хунтелаар
17
Сафари
17
Вендт
17
Вендт
17
Сафари
16
Вернблум
9
Чельстрем
9
Чельстрем
16
Вернблум
20
Тойвонен
9
Берг
9
Берг
20
Тойвонен
Остались в запасе
Нидерланды
Швеция
22
Михел Ворм
ВР
21
Халид Булахруз
ПЗ
14
Стейн Схаарс
ЦП
Главный тренер
Берт ван Марвейк
12
Йохан Виланд
ВР
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
4
Петтер Ханссон
ЦЗ
21
Кристиан Вильхельмссон
ЛП
Главный тренер
Эрик Хамрен
Остались в запасе
22
Михел Ворм
ВР
21
Халид Булахруз
ПЗ
14
Стейн Схаарс
ЦП
Остались в запасе
12
Йохан Виланд
ВР
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
4
Петтер Ханссон
ЦЗ
21
Кристиан Вильхельмссон
ЛП
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Главный тренер
Эрик Хамрен
Статистика матча Нидерланды - Швеция
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Чемпионат мира, 1/16 финала
Франция
3 : 0
01.07.2026
Швеция
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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