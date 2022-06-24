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Маартен Стекеленбург

Завершил карьеру
22 сентября 1982 (43), Хаарлем
#1 | Вратарь
197 см | 90 кг
Нидерланды
Статистика Новости Трансферы Публикации
Фото «Аякс» продлил контракт с 39-летним Стекеленбургом
2022.06.24 18:51
39-летний вратарь «Аякса» Стекеленбург выбыл до конца сезона
2021.10.07 08:44
Стекеленбург – самый возрастной футболист Нидерландов на ЧМ и ЧЕ
2021.06.13 23:39
Жирков – пятый среди самых возрастных игроков Евро-2020
2021.06.03 11:29
10
Видео Стекеленбург спустя девять лет вернулся в «Аякс»
2020.06.23 08:31
2
De Telegraaf: Стекеленбург и ван Нистелрой войдут в тренерский штаб сборной Голландии
2019.12.18 00:23
«Реал» может заменить Наваса вратарем «Милана» Рейной
2019.08.22 19:23
2
Два отбитых Стекеленбургом пенальти в матче против «Манчестер Сити» – восьмой случай в истории АПЛ
2016.10.15 20:06
3
Стекеленбург: «Попрошу Ягиелку оплатить мне обед за отбитые пенальти»
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2015.10.12 15:15
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