«Реал» может заменить Наваса вратарем «Милана» Рейной

нахрена он нужен в 36? просто посидеть на банке годик и закончить карьеру?
«Реал» начал поиск вратаря, который сможет заменить Кейлора Наваса в случае его ухода из клуба.
По информации AS, приоритетный кандидат – Пепе Рейна из «Милана». Мадридцы считают, что с подписанием 36-летнего футболиста не возникнет никаких проблем.
Также в шорт-лист «Реала» входят Даниэль Субашич («Монако»), Антонио Миранте («Рома») и Маартен Стекеленбург («Эвертон»).
- В прошлом сезоне Рейна сыграл 12 матчей в составе «Милана» и пропустил 15 голов.
- Его контракт с клубом истекает в июне 2021 года.
- Transfermarkt оценивает голкипера в 1 миллион евро.