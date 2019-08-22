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    «Реал» может заменить Наваса вратарем «Милана» Рейной

    «Реал» начал поиск вратаря, который сможет заменить Кейлора Наваса в случае его ухода из клуба.

    По информации AS, приоритетный кандидат – Пепе Рейна из «Милана». Мадридцы считают, что с подписанием 36-летнего футболиста не возникнет никаких проблем.

    Также в шорт-лист «Реала» входят Даниэль Субашич («Монако»), Антонио Миранте («Рома») и Маартен Стекеленбург («Эвертон»).

    • В прошлом сезоне Рейна сыграл 12 матчей в составе «Милана» и пропустил 15 голов.
    • Его контракт с клубом истекает в июне 2021 года.
    • Transfermarkt оценивает голкипера в 1 миллион евро.

    Источник: AS

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    22.08.2019 19:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8395

      DeStar 22 августа, 21:01

      нахрена он нужен в 36? просто посидеть на банке годик и закончить карьеру?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6959

      Skull_Boy 22 августа, 19:25

      Легче дыру Куртая заменить, чем нормального кипера

      2
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