«Реал» может заменить Наваса вратарем «Милана» Рейной

«Реал» начал поиск вратаря, который сможет заменить Кейлора Наваса в случае его ухода из клуба.

По информации AS, приоритетный кандидат – Пепе Рейна из «Милана». Мадридцы считают, что с подписанием 36-летнего футболиста не возникнет никаких проблем.

Также в шорт-лист «Реала» входят Даниэль Субашич («Монако»), Антонио Миранте («Рома») и Маартен Стекеленбург («Эвертон»).