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    Блинд вызвал в сборную Голландии еще двух вратарей

    Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд перед матчем против сборной Чехии вызвал голкипера «Саутгемптона» Маартена Стекеленбурга и его коллегу по амплуа из «Фейеноорда» Кеннета Вермеера, сообщает официальный Twitter Королевского футбольного союза.

    Такие изменения в составе оранжевых связаны с тем, что травмы получили вратарь «Аякса» Яспер Силлессен и страж ворот «Ньюкасла» Тим Крул. Голландцы в матче с Казахстаном остались с одним голкипером – Йеруном Зутом из ПСВ.

    Напомним, сборная Голландии 13 октября проведет решающий матч отбора Евро-2016 против Чехии, в котором оранжевым необходимо завоевать три очка. Только в этом случае команда Блинда может рассчитывать на выход в плей-офф отборочного цикла. Более того, голландцам необходимо ждать проигрыша Турции в матче с Исландией.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2015 15:15
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