Блинд вызвал в сборную Голландии еще двух вратарей

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд перед матчем против сборной Чехии вызвал голкипера «Саутгемптона» Маартена Стекеленбурга и его коллегу по амплуа из «Фейеноорда» Кеннета Вермеера, сообщает официальный Twitter Королевского футбольного союза.

Такие изменения в составе оранжевых связаны с тем, что травмы получили вратарь «Аякса» Яспер Силлессен и страж ворот «Ньюкасла» Тим Крул. Голландцы в матче с Казахстаном остались с одним голкипером – Йеруном Зутом из ПСВ.

Напомним, сборная Голландии 13 октября проведет решающий матч отбора Евро-2016 против Чехии, в котором оранжевым необходимо завоевать три очка. Только в этом случае команда Блинда может рассчитывать на выход в плей-офф отборочного цикла. Более того, голландцам необходимо ждать проигрыша Турции в матче с Исландией.