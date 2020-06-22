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    Стекеленбург спустя девять лет вернулся в «Аякс»

    Вратарь Маартен Стекеленбург вернулся в «Аякс» из «Эвертона».

    Контракт с 37-летним голкипером заключен на один год – до лета 2021 года.

    В «Аякс» голландец перешел в качестве свободного агента.

    За «Эвертон» в этом сезоне Маартен не провел ни одного матча.

    • Стекеленбург выступал за «Аякс» с 2001-го по 2011 год.
    • Он дважды выигрывал чемпионат Голландии.
    • В составе сборной Голландии сыграл 58 матчей, став вице-чемпионом мира в 2010-м.

    Источник: Твиттер «Аякса»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10197

      Cules2013 43 минуты назад

      Когда-то был топовым кипером и номером 1 в сборной.

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