Стекеленбург спустя девять лет вернулся в «Аякс»

Вратарь Маартен Стекеленбург вернулся в «Аякс» из «Эвертона».
Контракт с 37-летним голкипером заключен на один год – до лета 2021 года.
В «Аякс» голландец перешел в качестве свободного агента.
За «Эвертон» в этом сезоне Маартен не провел ни одного матча.
- Стекеленбург выступал за «Аякс» с 2001-го по 2011 год.
- Он дважды выигрывал чемпионат Голландии.
- В составе сборной Голландии сыграл 58 матчей, став вице-чемпионом мира в 2010-м.
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Источник: Твиттер «Аякса»