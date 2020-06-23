Стекеленбург спустя девять лет вернулся в «Аякс»

Вратарь Маартен Стекеленбург вернулся в «Аякс» из «Эвертона».

Контракт с 37-летним голкипером заключен на один год – до лета 2021 года.

В «Аякс» голландец перешел в качестве свободного агента.

За «Эвертон» в этом сезоне Маартен не провел ни одного матча.

Стекеленбург выступал за «Аякс» с 2001-го по 2011 год.

Он дважды выигрывал чемпионат Голландии.

В составе сборной Голландии сыграл 58 матчей, став вице-чемпионом мира в 2010-м.