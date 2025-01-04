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    Промес может получить в России статус беженца

    Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал новость, что экс-спартаковца Квинси Промеса могут выпустить из ОАЭ.

    «Если суд разрешит Промесу покинуть ОАЭ, то ехать ему кроме гостеприимной для него России, пожалуй, и некуда.

    Из РФ его никто не выдаст и даже, возможно, будет удовлетворено ходатайство о предоставлении футболисту статуса политического беженца», – сказал Бушманов.

    • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
    • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
    • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.01.2025 18:46
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    Комментарии (11)
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    АлексМак
    1736009210
    ...ещё чего не хватало
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    ПалкоВводецъ007
    1736010431
    Какой беженец? От кого он бежит? От правосудия и тюрьмы? Это будет полный зашквар. Впрочем спрамтак и репутация клуба это далёкие вещи.
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    timon2401
    1736020747
    Было ло бы здорово)))) эво у любителей паспорта Российской федерации раздовать всякому бразильскому отродью разорвет то
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    Cleaner
    1736022671
    НЕ МОЖЕТ! НАРКОТОРГОВЦАМ статус беженца НЕ ПОЛОЖЕН!!!...(((
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    Имя и на этом сайте
    1736029381
    А щас в ОАЭ у него какой статус ?
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    rash1959
    1736062075
    Меня обменяйте, готов бежать в ОАЭ, а он вместо меня.
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    Каратель помойников
    1736065105
    Я представляю как будет рвать пуканы губошлепа,всяких литейных,айболидов,клиторов и прочей шушары...они же брызгами друг друга потопят..хотя,они итак в говне по уши))
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