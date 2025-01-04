Промес может получить в России статус беженца

Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал новость, что экс-спартаковца Квинси Промеса могут выпустить из ОАЭ.
«Если суд разрешит Промесу покинуть ОАЭ, то ехать ему кроме гостеприимной для него России, пожалуй, и некуда.
Из РФ его никто не выдаст и даже, возможно, будет удовлетворено ходатайство о предоставлении футболисту статуса политического беженца», – сказал Бушманов.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.