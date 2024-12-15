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    Член правления «Твенте» высказался о стоимости Угальде

    Член правления «Твенте» Ян Стройер высказался об экс-игроке команды Манфреде Угальде, заметив: забивные нападающие всегда ценятся высоко.

    – Не знаю, за сколько «Спартак» может продать Угальде. Это их прерогатива – устанавливать на игрока тот ценник, который они считают нужным. У меня нет мнения о его стоимости.

    – Но вы работали с Угальде. Его качества достаточно хороши, чтобы быть оцененными в 80 миллионов евро?

    – В сегодняшнем мире футбольные клубы платят столько денег за футболистов, так что я даже не знаю. Но одно знаю точно – забивные нападающие всегда ценятся высоко. Обычно все зависит только от того, насколько сильно клуб заинтересован в игроке.

    • «Спартак» приобрел Угальде у «Твенте» в январе за 13 миллионов евро.
    • В текущем сезоне 22-летний костариканец забил 16 голов и отдал 3 передачи в 22 матчах за «Спартак».
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.12.2024 18:40
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    Комментарии (6)
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    Mirak92
    1734278857
    Один жареное, второй варенное, невнятное интервью
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    Foxitkuban
    1734283413
    Несколько месяцев хорошо поиграл и все - звезда. Сразу в Реал начинают сватать, вундеркиндом называть. А если через месяц-другой сдуется, то сразу начнут обсирать все, кто раньше восхвалял.
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    zigbert
    1734284088
    Скорей всего расстроен что продешевили Спартаку за продажу Угальде.
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    anatolich72
    1734330053
    Весна все покажет.
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