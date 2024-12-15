Член правления «Твенте» высказался о стоимости Угальде

Член правления «Твенте» Ян Стройер высказался об экс-игроке команды Манфреде Угальде, заметив: забивные нападающие всегда ценятся высоко.

– Не знаю, за сколько «Спартак» может продать Угальде. Это их прерогатива – устанавливать на игрока тот ценник, который они считают нужным. У меня нет мнения о его стоимости.

– Но вы работали с Угальде. Его качества достаточно хороши, чтобы быть оцененными в 80 миллионов евро?

– В сегодняшнем мире футбольные клубы платят столько денег за футболистов, так что я даже не знаю. Но одно знаю точно – забивные нападающие всегда ценятся высоко. Обычно все зависит только от того, насколько сильно клуб заинтересован в игроке.

«Спартак» приобрел Угальде у «Твенте» в январе за 13 миллионов евро.

В текущем сезоне 22-летний костариканец забил 16 голов и отдал 3 передачи в 22 матчах за «Спартак».

Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов