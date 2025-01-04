У Промеса в 2025 году появится еще один ребенок

Девушка нападающего «Юнайтед ФК» Квинси Промеса Табата Робинсон сообщила о беременности.
«С волнением вступаю в 2025 год, который ознаменуется новой главой – материнством. Мечтала об этом. Спасибо всем за поддержку», – написала Табата в соцсети.
- Сейчас у Квинси 4 ребенка от 2 девушек: 3 дочери и сын.
- 13 марта стало известно, что Промес был арестован в ОАЭ после запроса прокуратуры Нидерландов.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.