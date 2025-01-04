У Промеса в 2025 году появится еще один ребенок

Девушка нападающего «Юнайтед ФК» Квинси Промеса Табата Робинсон сообщила о беременности.

«С волнением вступаю в 2025 год, который ознаменуется новой главой – материнством. Мечтала об этом. Спасибо всем за поддержку», – написала Табата в соцсети.