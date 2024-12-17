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    Адвокат предложил Промесу способ вернуться в Россию

    Адвокат Игорь Бушманов объяснил, как экс-игрок «Спартака» Квинси Промес может вернуться в Россию.

    «Возможно ли сейчас его возвращение в Россию с юридической точки зрения? Ну, с учетом теплых взаимоотношений в прямом смысле слова между странами я не исключаю любого поворота событий и того, что этот вопрос будет разрешен даже не в околосудебной, а даже в политической какой-то парадигме. Поэтому не знаю, насколько у Промеса информация соответствует действительности. Но в принципе....

    Хотя он не гражданин России, России-то за него вписываться с учетом всех нюансов не особо такая важная тема, и Промес не обращался к российскому правительству с ходатайством о политическом убежище, насколько я знаю, но у него такое право есть. Он может обратиться, объяснить причины, по которым его могут там незаконно преследовать, подвергать гонениям, а для этого основания есть, он играл в российской команде, пытался получить российское гражданство, и такой вариант, что ему могут дополнительно какие-то санкции применять с учетом того, что он долгое время находился в России и хотел в России остаться. Поэтому, возможно, ему такое убежище и предоставят. Я же говорю, этот вопрос уже будет решаться не в чисто юридическом, а больше в политическом направлении.

    Поэтому даже то, что длительное время в деле тишина. Я так периодически смотрю, новости никакие о нем не появляются, такое затишье тоже о многом говорит, что всe лучше решать в тишине. Могут договариваться? Да, а потом только перед фактом поставят», – сказал Бушманов.

    • Промес находится в Дубае с февраля – он не смог оттуда уехать из-за проблем с законом.
    • Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок. На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Летом у Промеса истек контракт со «Спартаком».

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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    Комментарии (4)
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    TOMSON
    1734385845
    Если все разговоры про патриотизм и справедливость убрать, то хорошо бы Промеса со всеми его деньгами приютить в РФ.
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    ilich55
    1734413916
    Какие могут быть незаконные причины преследования у торговца наркотой? Антоха правозащитник, борец за права страждущих нюхнуть, уколоться!? Ну, Игорёк и клоун.
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