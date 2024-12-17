Адвокат предложил Промесу способ вернуться в Россию

Адвокат Игорь Бушманов объяснил, как экс-игрок «Спартака» Квинси Промес может вернуться в Россию.

«Возможно ли сейчас его возвращение в Россию с юридической точки зрения? Ну, с учетом теплых взаимоотношений в прямом смысле слова между странами я не исключаю любого поворота событий и того, что этот вопрос будет разрешен даже не в околосудебной, а даже в политической какой-то парадигме. Поэтому не знаю, насколько у Промеса информация соответствует действительности. Но в принципе....

Хотя он не гражданин России, России-то за него вписываться с учетом всех нюансов не особо такая важная тема, и Промес не обращался к российскому правительству с ходатайством о политическом убежище, насколько я знаю, но у него такое право есть. Он может обратиться, объяснить причины, по которым его могут там незаконно преследовать, подвергать гонениям, а для этого основания есть, он играл в российской команде, пытался получить российское гражданство, и такой вариант, что ему могут дополнительно какие-то санкции применять с учетом того, что он долгое время находился в России и хотел в России остаться. Поэтому, возможно, ему такое убежище и предоставят. Я же говорю, этот вопрос уже будет решаться не в чисто юридическом, а больше в политическом направлении.

Поэтому даже то, что длительное время в деле тишина. Я так периодически смотрю, новости никакие о нем не появляются, такое затишье тоже о многом говорит, что всe лучше решать в тишине. Могут договариваться? Да, а потом только перед фактом поставят», – сказал Бушманов.