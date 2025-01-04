«Спартак» предостерегли от возвращения Промеса: «Поезд Квинси уже ушел»

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал новость, что Квинси Промеса скоро могут выпустить из ОАЭ.

«Руководство «Спартака» должно решать, нужен ли им Промес, но у меня большие сомнения, что клуб заинтересован в его возвращении. Его поезд уже ушел. Жить прошлым не нужно. Сейчас у клуба есть хорошие игроки.

Конечно, Промес намекает на возвращение, потому что его лучшие годы прошли в «Спартаке». Но Квинси – это уже прошлое», – сказал Барбоза.