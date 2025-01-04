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    • «Спартак» предостерегли от возвращения Промеса: «Поезд Квинси уже ушел»

    «Спартак» предостерегли от возвращения Промеса: «Поезд Квинси уже ушел»

    Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал новость, что Квинси Промеса скоро могут выпустить из ОАЭ.

    «Руководство «Спартака» должно решать, нужен ли им Промес, но у меня большие сомнения, что клуб заинтересован в его возвращении. Его поезд уже ушел. Жить прошлым не нужно. Сейчас у клуба есть хорошие игроки.

    Конечно, Промес намекает на возвращение, потому что его лучшие годы прошли в «Спартаке». Но Квинси – это уже прошлое», – сказал Барбоза.

    • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
    • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
    • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.

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    Источник: Metaratings

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    04.01.2025 21:19
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    Комментарии (11)
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    шахта Заполярная
    1736015327
    Это уже Спартак сам разберется. Квинси еще не пришел, а у болотноблохастых уже диарея.
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    Интерес
    1736021160
    Надо-пусть кушают.Конкурентам лучше.
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    шахта Заполярная
    1736021305
    Чудные, поезд Квинси не ушел, он стоял на запасном пути
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    Борис34684
    1736042537
    Кругом одни прогнозы.
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    andr45
    1736059562
    Паула Барбоза - один из известнейших и авторитетнейших в Европе агентов. По данным сайта Transfermarkt, у Паулу Барбозы 20 (ДВАДЦАТЬ) подопечных, в том числе один игрок первой лиги. Суммарная рыночная стоимость этих футболистов аж 2,2 млн евро (ДВА МИЛЛИОНА ДВЕСТИ ТЫСЯЧ)
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    Каратель помойников
    1736062854
    Предостерегалка ещё не выросла)
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    Oldtrafford83
    1736062998
    Если Промес вернётся в Спартак, то будет такая же история как и второе возвращение Рона в МЮ!!!
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