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    Зарема раскрыла новогоднее желание

    Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделилась новогодним желанием.

    «Я бы загадала в новогоднюю ночь, чтобы Промес вернулся в «Спартак» и сделал команду чемпионом в 2025 году. Была бы красивая история – завершить карьеру в клубе, где он был любим и стал лучшим легионером десятилетия.

    Промес – душа клуба. С Промесом в «Спартаке» у «Краснодара» и «Зенита» не было бы шанса на чемпионство», – сказала Зарема.

    • «Спартак» летом не продлил контракт с Промесом.
    • Футболист находится в Дубае с февраля – он не смог оттуда уехать из-за проблем с законом.
    • Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии (8)
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    VVM1964
    1735234416
    Поддерживаю !!!
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    Yegres
    1735234778
    А я думал новые туфли от лабутена
    Ответить
    ...уефан
    1735235716
    ...ну, надо же! Удивила) Красивое желание!... Я - "ЗА"...
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1735235934
    Ну и позорище! Гыгыгы
    Ответить
    Тинез Розоп
    1735236906
    Привезёт нам настроение в пакетиках?…
    Ответить
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