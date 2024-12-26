Зарема раскрыла новогоднее желание

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделилась новогодним желанием.
«Я бы загадала в новогоднюю ночь, чтобы Промес вернулся в «Спартак» и сделал команду чемпионом в 2025 году. Была бы красивая история – завершить карьеру в клубе, где он был любим и стал лучшим легионером десятилетия.
Промес – душа клуба. С Промесом в «Спартаке» у «Краснодара» и «Зенита» не было бы шанса на чемпионство», – сказала Зарема.
- «Спартак» летом не продлил контракт с Промесом.
- Футболист находится в Дубае с февраля – он не смог оттуда уехать из-за проблем с законом.
- Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.