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    «Спартак» добился от ПСВ выплат за трансфер Тиля

    «Спартак» заявил, что ПСВ рассчитался с московским клубом по задолженностям за трансфер Гуса Тиля.

    «Наш клуб добился выплаты нидерландским ПСВ задолженности по трансферному договору о переходе Гуса Тиля. Ранее Палата по статусу игроков ФИФА полностью удовлетворила соответствующий иск. Деньги зачислены на счет «Спартака», – заявила пресс-служба клуба.

    • Тиль выступал за «Спартак» в 2019–2020 годах, а затем играл на правах аренды за «Фрайбург» и «Фейеноорд».
    • Красно-белые приобрели нидерландца у АЗ за 18 миллионов евро.
    • Хавбек провел за российский клуб 24 матча, забил 2 гола, отдал 3 передачи.
    • ПСВ выкупил Тиля у «Спартака» за 3 миллиона евро.

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    Источник: Спортс''

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    k611
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    Минус пятнадцать лямов... Занимательная математика
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