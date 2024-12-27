«Спартак» добился от ПСВ выплат за трансфер Тиля

«Спартак» заявил, что ПСВ рассчитался с московским клубом по задолженностям за трансфер Гуса Тиля.
«Наш клуб добился выплаты нидерландским ПСВ задолженности по трансферному договору о переходе Гуса Тиля. Ранее Палата по статусу игроков ФИФА полностью удовлетворила соответствующий иск. Деньги зачислены на счет «Спартака», – заявила пресс-служба клуба.
- Тиль выступал за «Спартак» в 2019–2020 годах, а затем играл на правах аренды за «Фрайбург» и «Фейеноорд».
- Красно-белые приобрели нидерландца у АЗ за 18 миллионов евро.
- Хавбек провел за российский клуб 24 матча, забил 2 гола, отдал 3 передачи.
- ПСВ выкупил Тиля у «Спартака» за 3 миллиона евро.