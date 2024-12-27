«Спартак» добился от ПСВ выплат за трансфер Тиля

«Спартак» заявил, что ПСВ рассчитался с московским клубом по задолженностям за трансфер Гуса Тиля.

«Наш клуб добился выплаты нидерландским ПСВ задолженности по трансферному договору о переходе Гуса Тиля. Ранее Палата по статусу игроков ФИФА полностью удовлетворила соответствующий иск. Деньги зачислены на счет «Спартака», – заявила пресс-служба клуба.