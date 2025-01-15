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    • Абаскаль: «Если бы не арест Промеса, «Спартак» стал бы чемпионом»

    Абаскаль: «Если бы не арест Промеса, «Спартак» стал бы чемпионом»

    Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своих чувствах после ареста Квинси Промеса.

    – Есть несколько версий, кто именно принял решение взять Квинси в ОАЭ: он сам на этом настоял, вы, генеральный директор... За кем было последнее слово?

    – Возможно, в клубе не знали, что подобное вообще возможно. Я как тренер был в курсе, что он уже находился в Эмиратах в первую неделю января. То есть еще до сборов. Поэтому даже представить себе не мог, что с ним что-то случится. Ведь если он уже был там, значит, все в порядке. А если есть проблемы, то как он мог вернуться в Москву, а потом снова присоединиться к команде?

    – Останься Промес в команде, возможно, вы бы взяли титул со «Спартаком».

    – Думаю, да. [После случившегося] я сказал Квинси: «Ты там, мы здесь... Но будем бороться!». Мы были уверены, что после такой подготовки на сборах все будет отлично. Команда действительно находилась в хорошей форме, Промес оформил хет-трик в матче с «Астаной». Все было настолько хорошо, что мы думали только о том, чтобы показать всем: да, первая часть сезона получилась не лучшей, но теперь мы постараемся выиграть все оставшиеся матчи чемпионата.

    • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
    • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
    • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2025 20:17
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    Комментарии (5)
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    val69
    1736962453
    Распи"здился, и не остановишь...
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    WE ARE FOR PETER
    1736963013
    Нажоутся бромантана и молотят чё попало) клоуны тушинский)
    Ответить
    ...уефан
    1736963487
    ..."А дело было не в бобине, разъ*бай сидел в кабине"...
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1736965359
    Если бы не приход к нам Абъе баскаля, Спартак стал бы чемпионом. (( ""
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    k611
    1736968106
    Сейчас говорить можно всё что угодно, но что было то было
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