Абаскаль: «Если бы не арест Промеса, «Спартак» стал бы чемпионом»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своих чувствах после ареста Квинси Промеса.

– Есть несколько версий, кто именно принял решение взять Квинси в ОАЭ: он сам на этом настоял, вы, генеральный директор... За кем было последнее слово?

– Возможно, в клубе не знали, что подобное вообще возможно. Я как тренер был в курсе, что он уже находился в Эмиратах в первую неделю января. То есть еще до сборов. Поэтому даже представить себе не мог, что с ним что-то случится. Ведь если он уже был там, значит, все в порядке. А если есть проблемы, то как он мог вернуться в Москву, а потом снова присоединиться к команде?

– Останься Промес в команде, возможно, вы бы взяли титул со «Спартаком».

– Думаю, да. [После случившегося] я сказал Квинси: «Ты там, мы здесь... Но будем бороться!». Мы были уверены, что после такой подготовки на сборах все будет отлично. Команда действительно находилась в хорошей форме, Промес оформил хет-трик в матче с «Астаной». Все было настолько хорошо, что мы думали только о том, чтобы показать всем: да, первая часть сезона получилась не лучшей, но теперь мы постараемся выиграть все оставшиеся матчи чемпионата.