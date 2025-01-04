Бодров объяснил, почему Промес не вернется в «Спартак»

Главный редактор «РБ Спорт», бывший пресс-атташе «Локомотива» Андрей Бодров призвал не ждать возвращения Квинси Промеса в «Спартак».

«Разрешат Квинси Промесу выезжать из ОАЭ или не разрешат – сути это не меняет. Он уже не усиление для «Спартака», потому что прошло время. За это время некоторые звезды помоложе оказались на скамейке.

Единого мнения в клубе по Промесу, возможно, не будет, но в итоге ответственность за такой поворот никто брать не станет. Отработанный материал », – написал Бодров.