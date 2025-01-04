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    Бодров объяснил, почему Промес не вернется в «Спартак»

    Главный редактор «РБ Спорт», бывший пресс-атташе «Локомотива» Андрей Бодров призвал не ждать возвращения Квинси Промеса в «Спартак».

    «Разрешат Квинси Промесу выезжать из ОАЭ или не разрешат – сути это не меняет. Он уже не усиление для «Спартака», потому что прошло время. За это время некоторые звезды помоложе оказались на скамейке.

    Единого мнения в клубе по Промесу, возможно, не будет, но в итоге ответственность за такой поворот никто брать не станет. Отработанный материал», – написал Бодров.

    • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
    • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
    • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.

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    Источник: телеграм-канал Андрея Бодрова

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    04.01.2025 18:40
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    Комментарии (5)
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    DOCTOR PENALTY
    1736006430
    У нас и так сейчас конкуренция запредельная, а приход Промеса только создаст излишнюю нервозность. ***
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    andr45
    1736007887
    БОДРОВ «За это время некоторые звезды помоложе оказались на скамейке.» Это что еще за «молодые звезды»?) Фамилии, имена, пароли, пожалуйста)
    Ответить
    val69
    1736009926
    Этим "звëздам" до Промеса, как до луны...
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    БеZуМныЙ
    1736011265
    Переходы в Зенит из, в Спартак, из это вообще мелочи, по сравнению с этим нарколыгой. Спартак себя подставит репутационно ниже плинтуса.
    Ответить
    VVM1964
    1736012447
    Что то подобное про "отработанный материал" я уже слышал, когда Квинси возвращался в Спартак - многие тогда тоже орали, что "сбитый летчик" и нафига ... !!!(((
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