Бодров объяснил, почему Промес не вернется в «Спартак»

Главный редактор «РБ Спорт», бывший пресс-атташе «Локомотива» Андрей Бодров призвал не ждать возвращения Квинси Промеса в «Спартак».
«Разрешат Квинси Промесу выезжать из ОАЭ или не разрешат – сути это не меняет. Он уже не усиление для «Спартака», потому что прошло время. За это время некоторые звезды помоложе оказались на скамейке.
Единого мнения в клубе по Промесу, возможно, не будет, но в итоге ответственность за такой поворот никто брать не станет.
Отработанный материал», – написал Бодров.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.