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    Промес вновь намекнул на скорое возвращение в «Спартак»

    Нападающий «Юнайтед ФК» Квинси Промес опубликовал новый пост в соцсети.

    Нидерландец выложил эпизоды пребывания в «Спартаке». Квинси наложил эмодзи песочных часов, обозначающих, вероятно, ожидание.

    Болельщики оценили пост как новый намек на скорое возвращение в «Спартак».

    • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
    • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
    • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.01.2025 00:18
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    Комментарии (11)
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    serhio80
    1737063434
    Гыгыкалы блохостые ну вы где?)
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    kwadroberow
    1737066234
    Парни, не верьте вы в эти глупые прогнозы от БК! Фуфло пихают. Слил столько денег. Найдите лучший сервис страны в поиске по фразе: «серебряный прогноз сервис». Сайт. Им 12 лет. Гарантии! Матч ТВ говорил о них.
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    subbotaspartak
    1737090838
    Долг вернуть РФС
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    WILDLING_HRUNDEL
    1737099735
    Опять про этого наркомана контрабандиста! Секта и та уже от него отмазалась
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    Aндрей-кадулин-google
    1737178321
    Ну кроме отмороженных болел,в команде наверное есть адекваты которые не допустят возвращения наркоторговца
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