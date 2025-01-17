Промес вновь намекнул на скорое возвращение в «Спартак»

Нападающий «Юнайтед ФК» Квинси Промес опубликовал новый пост в соцсети.
Нидерландец выложил эпизоды пребывания в «Спартаке». Квинси наложил эмодзи песочных часов, обозначающих, вероятно, ожидание.
Болельщики оценили пост как новый намек на скорое возвращение в «Спартак».
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.