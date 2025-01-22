Агенты Угальде шантажируют «Спартак»

Нападающему «Спартака» Манфреду Угальде выбивают улучшение условий контракта путем шантажа.

Агенты костариканского футболиста намеренно вбрасывали информацию через СМИ и блогеров об интересе к нему со стороны «Зенита» и топ-клубов Европы.

Их цель – повысить зарплату Угальде с 1,7 до 3 миллионов евро в год, а также получить комиссионные в размере 1 миллиона.

На самом деле спартаковцы не получали ни одного конкретного предложения по форварду.