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Агенты Угальде шантажируют «Спартак»

22 января 2025, 16:56
42

Нападающему «Спартака» Манфреду Угальде выбивают улучшение условий контракта путем шантажа.

Агенты костариканского футболиста намеренно вбрасывали информацию через СМИ и блогеров об интересе к нему со стороны «Зенита» и топ-клубов Европы.

Их цель – повысить зарплату Угальде с 1,7 до 3 миллионов евро в год, а также получить комиссионные в размере 1 миллиона.

На самом деле спартаковцы не получали ни одного конкретного предложения по форварду.

  • Угальде забил 15 голов в 18 матчах РПЛ.
  • Его рыночная цена – 15 млн евро.
  • Сообщалось, что за костариканцем следят 11 клубов АПЛ. Также им предметно интересуется «ПСЖ».

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Источник: Mash
Россия. Премьер-лига Спартак Угальде Манфред
Комментарии (42)
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"supermax"
1737554303
Один вред от этих агентов... Как они надоели... Не успел человек заиграть... Раньше футболиста звезду ловят
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Каратель помойников
1737554436
Разбить агентам ипало
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Spartak_forv@
1737555157
Лишь бы на вентилятор набросить!
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Иван Петров 1986
1737557204
Ну раз агенты взялись за дело, то игры от него уже не будет.
Ответить
subbotaspartak
1737557749
Хорошая тема для бездомных, пусть потешатся.
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Мордаванин
1737559338
гыгы писю любимую отнимают бунт войи вонь
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JIEGEHDA
1737560274
Кому не лень тот может по моей странице почитать что я это всё уже писал . Хотят тупо контракт . Мол его купят за дёшево так нельзя . Очередь в пятерочке ахаха . А так стандартная схема . Хряки пусть злятся . А фанатам Спартака и так было понятно что это всё ради контракта . Дайте челу год провести и тогда уже говорите о контракте
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alefreddy
1737561114
пора рамки ставить этим агентам страх потеряли
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БАЗАРА НЕТ
1737562511
Весь мир ржёт над Спартаком лошарой
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Спартачище
1737566710
Чтобы перебить позорные новости про болотное посмешище любая новость про Спартак сойдет
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