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    Оценена вероятность трансфера Промеса в «Зенит»

    Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци оценил вероятность трансфера Квинси Промеса в «Зенит» как нулевую.

    «Возможное возвращение Промеса в Россию? Я думаю, что «Спартак» должен смотреть вперëд, а не назад. Промес был отличным игроком для «Спартака», но теперь я думаю, что клуб должен двигаться дальше без него.

    Может ли «Зенит» его забрать? Я не думаю, что «Зенит» подпишет с ним контракт. Это было бы очень странно и необычно», – сказал Камоцци.

    • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
    • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
    • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.

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    Источник: Metaratings

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    04.01.2025 23:29
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    Комментарии (22)
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    Борис34684
    1736030458
    Похоже бомбе писать больше не о чем.
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    The only one
    1736042078
    Скудоумие- это про журналистов. Но не до такой же степени. Тут диагноз пострашнее наклёвывается...
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    "supermax"
    1736044579
    Сказал Промес ..... Неужели так трудно прочитать, что написал
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    Мордаванин
    1736051623
    «Приятель дорогой, здорово! Где ты был?» — «В Кунсткамере, мой друг! Часа там три ходил... «А видел ли (промеску)? Каков собой на взгляд! Я чай, подумал ты, что гору встретил?» — «Да разве там он?» — «Там». — «Ну, братец, виноват: (промеса) я и не приметил».
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    Красногвардейчик
    1736056945
    Может....Зенит ни чем не брезгует)
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    ПалкоВводецъ007
    1736058783
    Кроме спрамтака этого наркобарыгу никто укрывать не станет. Гыгыгы
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    NewLife
    1736061487
    Шансы перейти в синит равны у Промеса и Месси)))))) Шансы направления редакторов Metaratings в дурку очень высоки)))))
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    Интерес
    1736064874
    Впору считать вероятность водворения Квинси в нидерландский зиндан,а их возбуждённое сознание всё футбольная тема бередит.
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    нБратишка
    1736066707
    странно всё в бомбардире. «Спартаку» порекомендовали не возвращать Промеса. и вероятность трансфера Промеса в «Зенит» типа там то все глупые и бомбардир тут без редактора. или такая политика ?
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    subbotaspartak
    1736067387
    Что за бредовые идеи? Семак уехал к арабам уговаривать Примуса?
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