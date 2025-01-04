Оценена вероятность трансфера Промеса в «Зенит»

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци оценил вероятность трансфера Квинси Промеса в «Зенит» как нулевую.

«Возможное возвращение Промеса в Россию? Я думаю, что «Спартак» должен смотреть вперëд, а не назад. Промес был отличным игроком для «Спартака», но теперь я думаю, что клуб должен двигаться дальше без него.

Может ли «Зенит» его забрать? Я не думаю, что «Зенит» подпишет с ним контракт. Это было бы очень странно и необычно», – сказал Камоцци.