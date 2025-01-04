Оценена вероятность трансфера Промеса в «Зенит»

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци оценил вероятность трансфера Квинси Промеса в «Зенит» как нулевую.
«Возможное возвращение Промеса в Россию? Я думаю, что «Спартак» должен смотреть вперëд, а не назад. Промес был отличным игроком для «Спартака», но теперь я думаю, что клуб должен двигаться дальше без него.
Может ли «Зенит» его забрать? Я не думаю, что «Зенит» подпишет с ним контракт. Это было бы очень странно и необычно», – сказал Камоцци.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.