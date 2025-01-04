Тарханов ответил, как возвращение Промеса изменит шансы «Спартака» на чемпионство

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в клуб.
«Промес точно не помешает нынешнему «Спартаку». Конечно, он много времени пропустил – нужно ещe посмотреть, в какой он форме.
Но если Квинси пройдeт сборы, сыграет в товарищеских матчах и сможет набрать форму, то это будет отлично для «Спартака». С Промесом их шансы на чемпионство точно вырастут», – сказал Тарханов.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.