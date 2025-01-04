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    • Тарханов ответил, как возвращение Промеса изменит шансы «Спартака» на чемпионство

    Тарханов ответил, как возвращение Промеса изменит шансы «Спартака» на чемпионство

    Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в клуб.

    «Промес точно не помешает нынешнему «Спартаку». Конечно, он много времени пропустил – нужно ещe посмотреть, в какой он форме.

    Но если Квинси пройдeт сборы, сыграет в товарищеских матчах и сможет набрать форму, то это будет отлично для «Спартака». С Промесом их шансы на чемпионство точно вырастут», – сказал Тарханов.

    • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
    • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
    • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.01.2025 22:22
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    Комментарии (11)
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    Интерес
    1736021235
    Это такое же точно реализуемое пожелание Тарханова,как плата клубов за иностранных тренеров.Было и сплыло.
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    Cleaner
    1736022533
    Если Спартак опять начнет укрывать НАРКОБАРЫГУ, за Спартак опять станет очень СТЫДНО...(((
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    VPERDIV SPARTAK
    1736026332
    Наркобарыга уже стар и немощен, забудьте про него! К тому же он преступник
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    NewLife
    1736065889
    Вся помойная камарилья и их желтушная медиа обслуга задрожала и наделала в штаны, и это всего лишь от маленького Промески))))
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    zigbert
    1736098922
    Конечно такое маловероятно но Тарханов прав в Спартаке Промес был бы нелишним.
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