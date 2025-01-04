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    • В Нидерландах отреагировали на возможное возвращение Промеса в Россию

    В Нидерландах отреагировали на возможное возвращение Промеса в Россию

    Нидерландский журналист Йерун Каптейнс прокомментировал новость о возможном возвращении Квинси Промеса в Россию.

    «В Нидерландах тотальная тишина по вопросу Квинси Промеса. Его возможное возвращение в Россию? Это стало бы сюрпризом», – сказал Каптейнс.

    • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
    • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
    • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.01.2025 17:09
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    Комментарии (3)
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    Mirak92
    1736003878
    Сколько можно мусолить эту тему?
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    VGreen
    1736067557
    "Промес выступал за «Спартак» с 2021 года" Так выступал или выступает? Написали бы хоть с 2021 по какой год...
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