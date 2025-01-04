В Нидерландах отреагировали на возможное возвращение Промеса в Россию

Нидерландский журналист Йерун Каптейнс прокомментировал новость о возможном возвращении Квинси Промеса в Россию.

«В Нидерландах тотальная тишина по вопросу Квинси Промеса. Его возможное возвращение в Россию? Это стало бы сюрпризом», – сказал Каптейнс.