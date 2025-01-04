В Нидерландах отреагировали на возможное возвращение Промеса в Россию

Нидерландский журналист Йерун Каптейнс прокомментировал новость о возможном возвращении Квинси Промеса в Россию.
«В Нидерландах тотальная тишина по вопросу Квинси Промеса. Его возможное возвращение в Россию? Это стало бы сюрпризом», – сказал Каптейнс.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.