Промес прокомментировал уголовное преследование в отношении себя

Нидерландский журналист побывал в ОАЭ, где посмотрел, как проживает Квинси Промес. Игрок выступает за местный «Дубай Юнайтед».

Спортсмен кратко прокомментировал ситуацию вокруг себя.

«Обо мне написано столько чепухи, что мне лучше ничего не говорить. Я подожду и посмотрю, что вы потом об этом будете думать», – сказал Промес журналисту.

Промес находится в Дубае с февраля – он не смог оттуда уехать из-за проблем с законом.

Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок. На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

Летом у Промеса истек контракт со «Спартаком».

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