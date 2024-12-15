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    • Промес прокомментировал уголовное преследование в отношении себя

    Промес прокомментировал уголовное преследование в отношении себя

    Нидерландский журналист побывал в ОАЭ, где посмотрел, как проживает Квинси Промес. Игрок выступает за местный «Дубай Юнайтед».

    Спортсмен кратко прокомментировал ситуацию вокруг себя.

    «Обо мне написано столько чепухи, что мне лучше ничего не говорить. Я подожду и посмотрю, что вы потом об этом будете думать», – сказал Промес журналисту.

    • Промес находится в Дубае с февраля – он не смог оттуда уехать из-за проблем с законом.
    • Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок. На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Летом у Промеса истек контракт со «Спартаком».

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    Источник: De Telegraaf

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    15.12.2024 00:02
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    Комментарии (22)
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    Plyash
    1734211641
    Удачи тебе,Антоха,ты заслужил.
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1734216371
    Долой наркоторговцев из российского футбола
    Ответить
    рылы
    1734229065
    в очередной раз стало очень стыдно за спартаг)
    Ответить
    nik55
    1734249600
    что то много помойных это волнует
    Ответить
    rash1959
    1734249613
    "Подождать и посмотреть" лучше будет находясь с Спартаке.
    Ответить
    VVM1964
    1734250597
    Знать не все там так однозначно, раз ОАЭ до сих пор не выдали его голландцам, да и те не особо стараются, после отъезда Промеса из России...
    Ответить
    Cleaner
    1734250645
    Промес: - Я гопник и НАРКОТОРГОВЕЦ, но я ни в чем не виноватый...
    Ответить
    Интерес
    1734251371
    НЕ-ви-но-ва-та-я-я-ааааа! Знаем.
    Ответить
    NewLife
    1734251623
    Братуха, благодарю тебя за классную игру в составе Спартака, посылай нах продажную прессу, а я буду посылать туда же местных самозваных непорочных прокуроров. Живи в свое удовольствие и вспоминай спартаковские годы.
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    ivany4
    1734253696
    Оказывается среди футболистов есть люди, которые умнее многих журналистов и уж тем более "знатаков-фанатов". И я рад, что он играл в Спартаке и дарил добрые эмоции. Ну а неадекватам стоит задуматься о своем "имидже", и понять, что ваши "испражнения" Антоха не читает.
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