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    Экс-спартаковец призвал клуб не возвращать Промеса

    Бывший спартаковец Алексей Мелешин прокомментировал новость, что Квинси Промеса скоро могут выпустить из ОАЭ.

    «Мы сейчас можем только предполагать. Мы не знаем, в каком состоянии Промес. Где он был всe это время, что делал? Если говорить о его возвращении в «Спартак», тут всe определяет позиция руководства, главного тренера.

    Сегодня это, на мой взгляд, было бы не очень правильным решением для «Спартака», – сказал Мелeшин.

    • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
    • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
    • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.01.2025 20:08
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    Комментарии (1)
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    NewLife
    1736283119
    Давно ли этот эксперд под стол пешком ходил, пока Антоха феерил в Спартаке.
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