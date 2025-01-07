Экс-спартаковец призвал клуб не возвращать Промеса

Бывший спартаковец Алексей Мелешин прокомментировал новость, что Квинси Промеса скоро могут выпустить из ОАЭ.

«Мы сейчас можем только предполагать. Мы не знаем, в каком состоянии Промес. Где он был всe это время, что делал? Если говорить о его возвращении в «Спартак», тут всe определяет позиция руководства, главного тренера.

Сегодня это, на мой взгляд, было бы не очень правильным решением для «Спартака», – сказал Мелeшин.