Экс-спартаковец призвал клуб не возвращать Промеса

Бывший спартаковец Алексей Мелешин прокомментировал новость, что Квинси Промеса скоро могут выпустить из ОАЭ.
«Мы сейчас можем только предполагать. Мы не знаем, в каком состоянии Промес. Где он был всe это время, что делал? Если говорить о его возвращении в «Спартак», тут всe определяет позиция руководства, главного тренера.
Сегодня это, на мой взгляд, было бы не очень правильным решением для «Спартака», – сказал Мелeшин.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.