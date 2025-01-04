Губерниев оскорбительно высказался о Промесе

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев выступил против возвращения Квинси Промеса в Россию.
«Что мы всякую дрянь будем в страну приглашать? Это вообще не уважать себя абсолютно. Он уголовный преступник, он в тюрьме должен сидеть. Какой мы пример детям подаем? Если в «Спартаке» циничные люди, тогда пусть приглашают.
Но, я считаю, это позор на всю Россию, обсуждать приглашение Промеса, каким бы он ни был футболистом», – сказал Губерниев.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.