Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Губерниев оскорбительно высказался о Промесе

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев выступил против возвращения Квинси Промеса в Россию.

    «Что мы всякую дрянь будем в страну приглашать? Это вообще не уважать себя абсолютно. Он уголовный преступник, он в тюрьме должен сидеть. Какой мы пример детям подаем? Если в «Спартаке» циничные люди, тогда пусть приглашают.

    Но, я считаю, это позор на всю Россию, обсуждать приглашение Промеса, каким бы он ни был футболистом», – сказал Губерниев.

    • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
    • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
    • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.

    Новости по теме
    Смородская предостерегла «Спартак»: «Это очень глупо» 25
    Махачкалинское «Динамо» исключило подписание Промеса 13
    Прокуратура Амстердама отреагировала на информацию о Промесе 6
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.01.2025 19:09
    Рекомендуем
    Комментарии (50)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Айболид
    1736020326
    ********** переименовался в воздухе . ))) А хряки быстро с ним общий язык нашли . Одна шайка-лейка .
    Ответить
    Кривая да нелёгкая
    1736027221
    Молодец Губер!! Промес это позор , это кошмар
    Ответить
    Кривая да нелёгкая
    1736027464
    Спартак позорный и секта
    Ответить
    Борис34684
    1736029279
    Губерниев прав, у нас своей дряни вроде Губерниева хватает. Помнится от него даже Вяльбе отказывалась, не хотела что бы всякая грязь коментировал лыжников.
    Ответить
    РОБЕРТ-мкртчян-yandex
    1736037293
    "Правильно", хватит. В России уже есть одна тварь(губерниев), зачем ему соперники.
    Ответить
    Красногвардейчик
    1736056706
    Не уважаю Губера, но сейчас с ним не поспоришь
    Ответить
    Красногвардейчик
    1736056878
    Во...попёрли комменты от мясных, Губер такой...Губер сякой....как буд то от этого Промяс не наркобарыга и не бандит с ножом становится)))
    Ответить
    Каратель помойников
    1736063566
    Работатае шваль на газпрём ТВ,под личиной димы губошлепа,изрыгивает всякую блевоту,а сикелухи поребриковые с радостью облизывают мразоту...что ж тут скажешь,за деньги питорские и не такое могут
    Ответить
    А-мне-по х-Я-Был-Пьян
    1736078385
    Биатлонист правду матку режет.
    Ответить
    Taps
    1736162779
    Хоть один человек не.гра не.гром назвал. Молодец.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 