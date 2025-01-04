Губерниев оскорбительно высказался о Промесе

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев выступил против возвращения Квинси Промеса в Россию.

«Что мы всякую дрянь будем в страну приглашать? Это вообще не уважать себя абсолютно. Он уголовный преступник, он в тюрьме должен сидеть. Какой мы пример детям подаем? Если в «Спартаке» циничные люди, тогда пусть приглашают.

Но, я считаю, это позор на всю Россию, обсуждать приглашение Промеса, каким бы он ни был футболистом», – сказал Губерниев.