10 лучших клубов мира по трансферному балансу за последние 9 лет

Международный центр спортивных исследований (CIES) посчитал трансферный баланс клубов за период с 2015 года.

Топ-10 клубов с лучшим трансферным сальдо за последние девять лет выглядит так. Продажи своих воспитанников не учитываются.

1. «Лилль» (+384 миллиона евро).

2. «Аякс» (289).

3. «Лейпциг» (288).

4. «Айнтрахт» (243).

5. «Аталанта» (236).

6. «Бенфика» (234).

7. «Брайтон» (191).

8. «Зальцбург» (186).

9. «Сассуоло» (179).

10. «Хоффенхайм» (171).

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