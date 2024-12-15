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    • 10 лучших клубов мира по трансферному балансу за последние 9 лет

    10 лучших клубов мира по трансферному балансу за последние 9 лет

    Международный центр спортивных исследований (CIES) посчитал трансферный баланс клубов за период с 2015 года.

    Топ-10 клубов с лучшим трансферным сальдо за последние девять лет выглядит так. Продажи своих воспитанников не учитываются.

    1. «Лилль» (+384 миллиона евро).

    2. «Аякс» (289).

    3. «Лейпциг» (288).

    4. «Айнтрахт» (243).

    5. «Аталанта» (236).

    6. «Бенфика» (234).

    7. «Брайтон» (191).

    8. «Зальцбург» (186).

    9. «Сассуоло» (179).

    10. «Хоффенхайм» (171).

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: CIES

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    15.12.2024 11:27
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    Комментарии (4)
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    Spartak_forv@
    1734256564
    Аяксу МЮ нормально кассу пополнил за Антони и Мартинеса
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    Интерес
    1734257505
    Вот и "правда жизни" вылезла! А где наши обожаемые еврогегемоны? А-занимаются кредитованием-перекредитованием и новыми займами в банках,для рекордных трансферов...
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    vvv123
    1734301372
    А где наш свинарник, почему нет? Безобразие, проделки буржуев!
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