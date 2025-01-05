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    • Юрист из ОАЭ объяснил, почему не стоит ждать возвращения Промеса в Россию в феврале

    Юрист из ОАЭ объяснил, почему не стоит ждать возвращения Промеса в Россию в феврале

    Денис Зеленских, юрист из ОАЭ, прокомментировал информацию о возможном возвращении Квинси Промеса в Россию в феврале.

    «Единственный вариант для выезда человека, на которого есть запрос из Интерпола – это решение суда, в котором будет указано, что обвинения на территории ОАЭ сняты и претензий к нему нет. В случае с Промесом вряд ли такое возможно, поэтому даже находясь в ОАЭ на свободе, он будет заблокирован на выезд.

    Почему? Обвинения из Европы вряд ли полностью снимут здесь, нужно снять обвинения в начальном суде в Европе», – сказал Зеленских.

    • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
    • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
    • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.

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    Источник: Sport24

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    05.01.2025 11:36
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    Комментарии (29)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1736066306
    Долой наркоторговцев из русского футбола !))
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    Цугундeр
    1736066738
    А можно, хоть день, без новостей про Промеса ? Всем уже тошно.
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1736070517
    Наркобарыгу в Магадане работать гада отправить
    Ответить
    Каратель помойников
    1736072457
    Ну уж если Зеленских(зеля нонче в определенных кругах фигура) говорит...а что говорит юрист газпрёма? Как только новость про Квинси,так шалагушки поребриковые секеля в мазоли трут)))
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    Spartak_forv@
    1736075109
    Как вся шушера зашевелилась,от одной только мысли о возвращении антона промеса,спартаковцам вообще по барабану, кто,чего думает,это смешит только,мы его ждем,ждали и будем ждать и только рады,что такой парень вернется домой
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    ПалкоВводецъ007
    1736076709
    Наркопреступникам не место в России, особенно сбытчикам в особо крупных размерах. В России за такое от 15 строгача, а в Китае вообще вышка.
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    А-мне-по х-Я-Был-Пьян
    1736079080
    Единственный для него вариант это поехать в Голландию. А там через 6 лет начать с чистого листа, да и подельнички тушинские возьмут с удовольствием. Не футболистом, так курьером.
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    alefreddy
    1736088921
    уже год отмотал а там и свобода
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