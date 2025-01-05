Юрист из ОАЭ объяснил, почему не стоит ждать возвращения Промеса в Россию в феврале

Денис Зеленских, юрист из ОАЭ, прокомментировал информацию о возможном возвращении Квинси Промеса в Россию в феврале.

«Единственный вариант для выезда человека, на которого есть запрос из Интерпола – это решение суда, в котором будет указано, что обвинения на территории ОАЭ сняты и претензий к нему нет. В случае с Промесом вряд ли такое возможно, поэтому даже находясь в ОАЭ на свободе, он будет заблокирован на выезд.

Почему? Обвинения из Европы вряд ли полностью снимут здесь, нужно снять обвинения в начальном суде в Европе», – сказал Зеленских.