«Спартаку» порекомендовали не возвращать Промеса: «Прошлое нужно оставить в истории клуба»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал возможное возвращение Квинси Промеса в клуб.
«Промес может вернуться в «Спартак»? Пора перевернуть страницу. Мне кажется, что нужно оставить прошлое в книге истории клуба. Есть новые страницы, которые нужно написать с другими игроками», – сказал Камоцци.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.