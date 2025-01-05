«Спартаку» порекомендовали не возвращать Промеса: «Прошлое нужно оставить в истории клуба»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал возможное возвращение Квинси Промеса в клуб.

«Промес может вернуться в «Спартак»? Пора перевернуть страницу. Мне кажется, что нужно оставить прошлое в книге истории клуба. Есть новые страницы, которые нужно написать с другими игроками», – сказал Камоцци.