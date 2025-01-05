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    • «Спартаку» порекомендовали не возвращать Промеса: «Прошлое нужно оставить в истории клуба»

    «Спартаку» порекомендовали не возвращать Промеса: «Прошлое нужно оставить в истории клуба»

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал возможное возвращение Квинси Промеса в клуб.

    «Промес может вернуться в «Спартак»? Пора перевернуть страницу. Мне кажется, что нужно оставить прошлое в книге истории клуба. Есть новые страницы, которые нужно написать с другими игроками», – сказал Камоцци.

    • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
    • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
    • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.01.2025 10:51
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    Комментарии (3)
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    NewLife
    1736065706
    "Мне кажется, что нужно оставить прошлое в книге истории клуба" Правильная мысль - это касается всяких долбойобов из федунской команды.
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    subbotaspartak
    1736067219
    Третье пришествие... может уже и не к чему...
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    Каратель помойников
    1736072137
    Кто ещё посоветует не возвращать Проема? Огласите весь список пожалуйста
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