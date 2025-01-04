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    • Реакция Мостового на возможное возвращение Промеса в «Спартак»

    Реакция Мостового на возможное возвращение Промеса в «Спартак»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал новость о возможном возвращении Квинси Промеса в Россию в ближайшие недели.

    – Квинси усилил бы «Спартак» в случае возвращения?

    – Конечно, усилил бы. По‑футбольному он очень сильный игрок. Уверен, что он не потерял уровень, тут вопросов и быть не может. Другое дело, все понимают его ситуацию. Я запутался в ней, она тянется уже долго, и никто ничего не говорит.

    • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
    • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
    • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.01.2025 18:12
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    Комментарии (5)
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    subbotaspartak
    1736004537
    Пацан откинется, Пацан откинется, Пацан откинется, Вагончик тронется, контракт составится...
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    DOCTOR PENALTY
    1736006605
    Нельзя вступить в одну и ту же воду...
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    ПалкоВводецъ007
    1736010310
    Позор и Свинси Промяс это одно и тоже. Гыгыгы
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