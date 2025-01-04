Реакция Мостового на возможное возвращение Промеса в «Спартак»

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал новость о возможном возвращении Квинси Промеса в Россию в ближайшие недели.

– Квинси усилил бы «Спартак» в случае возвращения?

– Конечно, усилил бы. По‑футбольному он очень сильный игрок. Уверен, что он не потерял уровень, тут вопросов и быть не может. Другое дело, все понимают его ситуацию. Я запутался в ней, она тянется уже долго, и никто ничего не говорит.