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    Мостовой прокомментировал уход Клаудиньо из «Зенита»

    Александр Мостовой высказался о готовящемся трансфере Клаудиньо из «Зенита» в «Аль-Садд».

    Сообщалось, что полузащитник отказал «Палмейрасу» ради катарского клуба. За него заплатят 20 миллионов евро.

    – Уход Клаудиньо – потеря для «Зенита»?

    – На мой взгляд, нет. Всегда говорил, что Клаудиньо – хороший, добротный игрок, но не тот, кого невозможно заменить.

    Это не Малком, не Халк и даже не Вендел. Тем более в «Зените» переизбыток футболистов.

    – Видите ли равнозначную замену Клаудиньо на российском рынке?

    – А смысл видеть, если там и так много футболистов? Там же есть Глушенков, купили нового паренька из Бразилии за сумасшедшие деньги, есть свои Кассьерра, Гонду, Педро, Соболев…

    У них в атаке еще много футболистов. Явно, что от хорошего никто не откажется. Другое дело, что все одновременно не могут играть. Мы видели, что во многих играх «Зенит» испытывал проблемы, когда они друг другу мешали.

    Помните, был момент, когда Глушенков разыгрался, а Клаудиньо вроде бы недовольный был. Потом он стал играть, других посадили. Пришел Гонду – еще кого-то посадили. Это не совсем простая ситуация.

    • Клаудиньо в составе «Зенита» провел 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 ассист.
    • Рыночная стоимость бразильца – 17 миллионов евро.

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    Источник: «Все про спорт»

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    Комментарии (5)
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    Дубина
    1737557186
    Цыгане бегут по тихому с помойки)))
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    Каратель помойников
    1737557804
    Мостовой прокомментировал уход Клаудиньо из «Зенита» :" клава ушла к богатому папику"
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