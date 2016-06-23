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Эрик Хамрен
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Кто выйдет в четвертьфинал ЛЧ? Получите бесплатный бонус в 17000 рублей и ставьте на матчи
22:39
В «Реале» определились с преемником для Анчелотти
22:10
Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС
21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
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21:35
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22:49
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ЦСКА продлил контракт с 17-летним воспитанником – неделю назад он дебютировал за главную команду
22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
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Эрик Хамрен
Тренер
Имя
Эрик
Фамилия
Хамрен
Гражданство
Швеция
Дата рождения
27 июня 1957
Статистика
Новости
Статьи
Статистика по турнирам
Лига наций 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020 2019
Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019
Чемпионат Европы 2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Чемпионат Европы 2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Copa del Sol 2010
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Исландия
6
0
6
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
05.09.2020
Исландия
0 : 1
Англия
08.09.2020
Бельгия
5 : 1
Исландия
11.10.2020
Исландия
0 : 3
Дания
14.10.2020
Исландия
1 : 2
Бельгия
15.11.2020
Дания
2 : 1
Исландия
18.11.2020
Англия
4 : 0
Исландия
23 июня 2016
08:08
Хамрен: «Мне не в чем упрекнуть футболистов»
1
17 июня 2016
19:53
Хамрен: «Мы стерли ноги, но так и не сумели сравнять счет»
2
21 марта 2016
23:31
Ибрагимович пропустит товарищеский матч со сборной Турции
11 декабря 2015
22:46
Хамрен: «Я хотел бы встретиться с Россией на Евро»
17 ноября 2015
18:58
Хамрен: «Доводить дело до послематчевых 11-метровых мы не намерены»
15 ноября 2015
06:08
Хамрен: «Я бы не заменил Ибрагимовича, но он десять минут просил о замене»
14 ноября 2015
11:02
Хамрен: «Играть с Данией – это как драться с братом или сестрой»
18 октября 2015
19:14
Хамрен: «Швеция не попала на Евро-2016 из-за Акинфеева»
2
13 октября 2015
06:44
Хамрен рассказал о задаче Швеции на матч с Молдавией
9 сентября 2015
06:17
Хамрен: «Что-то стало получаться, но тут нам забили второй гол»
8 сентября 2015
14:09
Ибрагимович выйдет в стартовом составе на матч против Австрии
6 сентября 2015
12:00
Хамрен: «Сборная России ничем не удивила»
3
5 сентября 2015
21:42
Хамрен: «Акинфеев творил поразительные вещи»
4
4 сентября 2015
16:25
Хамрен: «Мы ожидаем сложной игры»
1
3 сентября 2015
10:23
Хамрен: «В игре с Россией, возможно, будем рады и ничьей»
1 сентября 2015
16:25
Главный тренер сборной Швеции: «После отставки Капелло сборная России будет играть агрессивнее»
8
09.06.2016 16:00
Евро-2016. Группа E. За кого болеть, чего ожидать и почему это напоминает французский климат
«Бомбардир» продолжает представлять группы на всеевропейском празднике, который стартует уже завтра! На очереди – пятый квартет с крутыми бельгийцами, загадочными ирландцами, непредсказуемой Италией и, конечно, бандой Златана.
5
07.09.2015 09:20
Руслан Нигматуллин: «Удивительно, что Кузьмин дебютировал в сборной только сейчас»
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился с «Бомбардиром» своими впечатлениями от матча национальной команды со Швецией, прошедшего в рамках отбора на чемпионат Европы-2016.
06.09.2015 10:32
Россия – Швеция – 1:0. Фоторепортаж
Сборная России в важнейшем матче отборочного раунда к чемпионату Европы-2016 обыграла команду Швеции (1:0). «Бомбардир» показывает главные моменты прошедшего противостояния.
6
05.09.2015 23:24
«Ибрагимович понял, что ловить здесь нечего, и заменился». Какие возможности показала нам новая сборная России
Раз в два года на финише отборочного турнира к крупному первенству сборная России играет самую главную встречу. На этот раз в матче года мы встречались со шведами. «Бомбардир» рассказывает о том, что происходило на «Открытие Арене».
8
05.09.2015 16:59
Россия - Швеция - 1:0. Онлайн событий дня
Сборная России с новым главным тренером выиграла важнейший матч против команды Швеции (1:0). «Бомбардир» в режиме онлайн рассказывал о событиях матча и вокруг него.
23
04.09.2015 14:00
«Слуцкий боится Ибрагимовича». Анонс матча Россия – Швеция
В субботу сборная России проведет стадионе «Открытие Арена» матч с командой Швеции. Дебют Леонида Слуцкого в должности главного тренера, интересные противостояния, возможные составы и тактики на игру - «Бомбардир» рассказывает все о главном матче сентября.
9
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