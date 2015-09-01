Главный тренер сборной Швеции: «После отставки Капелло сборная России будет играть агрессивнее»

Главный тренер сборной Швеции Эрик Хамрен рассказал, что лидер команды Златан Ибрагимович находится в хорошей форме. Специалист также предположил, что после отставки Фабио Капелло с поста тренера, сборная России будет играть более агрессивно.

«Меня не удивило, что Златан по итогам трансферного окна остался в ПСЖ. Никаких сомнений и не было. Главное – чтобы он получал регулярную игровую практику и обходился без травм. Матч с «Монако» стал хорошим ответом на вопрос о его состоянии.

Что касается сборной России, у нее сменился главный тренер. После отставки Фабио Капелло, мне кажется, Россия будет играть более агрессивно. К тому же русским просто необходимо побеждать, чтобы улучшить шансы на попадание в финальную часть Евро. Нам нужно настроиться на победу в матчах с Россией и Австрией, чтобы после этого уже можно было готовиться непосредственно к самому чемпионату Европы", - сказал Хамрен.