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  • Главный тренер сборной Швеции: «После отставки Капелло сборная России будет играть агрессивнее»

Главный тренер сборной Швеции: «После отставки Капелло сборная России будет играть агрессивнее»

1 сентября 2015, 16:25
8

Главный тренер сборной Швеции Эрик Хамрен рассказал, что лидер команды Златан Ибрагимович находится в хорошей форме. Специалист также предположил, что после отставки Фабио Капелло с поста тренера, сборная России будет играть более агрессивно.

«Меня не удивило, что Златан по итогам трансферного окна остался в ПСЖ. Никаких сомнений и не было. Главное – чтобы он получал регулярную игровую практику и обходился без травм. Матч с «Монако» стал хорошим ответом на вопрос о его состоянии.

Что касается сборной России, у нее сменился главный тренер. После отставки Фабио Капелло, мне кажется, Россия будет играть более агрессивно. К тому же русским просто необходимо побеждать, чтобы улучшить шансы на попадание в финальную часть Евро. Нам нужно настроиться на победу в матчах с Россией и Австрией, чтобы после этого уже можно было готовиться непосредственно к самому чемпионату Европы", - сказал Хамрен.

Источник: Expressen.se
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Россия Россия Швеция Ибрагимович Златан Капелло Фабио Хамрен Эрик
Комментарии (8)
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Андрей Став
1441114208
Все в наших ногах!!!
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Алёша Мясной
1441114593
ничейку сгоняют
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Nesterenko
1441115863
Очень сложный матч будет, хотя бы 3 строчку себе закрепить без нервов и надеяться на 2 место.
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slavа0508
1441120041
Агрессивно и Слуцкий понятия не совместимые
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wasi62
1441123214
Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Дают пробные матчи)
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morozoff2015.morozov
1441123311
Думаю сборная сейчас будет играть так как ЦСКА,под эту схему игроки есть,группа атаки приличная и если защитники не напортачат все будет хорошо, но за Иброй нужно смотреть,этот накажет
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ЖОРРО
1441124994
Не зря ему только "кажется"...а на деле наши будут как обычно Ваньку валять...дай Бог если я ошибаюсь!
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firs04
1441178558
Если в головах наших сборников что-то поменялось после Капелло, то я думаю уиграют у этих "каратистов"
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