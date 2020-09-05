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    Эрик Хамрен - статистика

    Тренер
    Имя Эрик
    Фамилия Хамрен
    Гражданство Швеция
    Дата рождения 27 июня 1957
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Исландия 6 0 6 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.09.2020 Исландия 0 : 1 Англия
    08.09.2020 Бельгия 5 : 1 Исландия
    11.10.2020 Исландия 0 : 3 Дания
    14.10.2020 Исландия 1 : 2 Бельгия
    15.11.2020 Дания 2 : 1 Исландия
    18.11.2020 Англия 4 : 0 Исландия
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