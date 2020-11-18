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Эрик Хамрен
Статистика
Эрик Хамрен - статистика
Швеция
27 июня 1957 (69)
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Статистика по турнирам
Лига наций 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020 2019
Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019
Чемпионат Европы 2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Чемпионат Европы 2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
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Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
В
П
Н
Исландия
6
0
6
0
Лига наций, 6 тур
Англия
4 : 0
18.11.2020
Исландия
Лига наций, 5 тур
Дания
2 : 1
15.11.2020
Исландия
Лига наций, 4 тур
Исландия
1 : 2
14.10.2020
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Исландия
0 : 3
11.10.2020
Дания
Лига наций, 2 тур
Бельгия
5 : 1
08.09.2020
Исландия
Лига наций, 1 тур
Исландия
0 : 1
05.09.2020
Англия
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