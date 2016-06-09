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Эрик Хамрен
Материалы
Эрик Хамрен - материалы
Швеция
27 июня 1957 (69)
Тренер
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Публикации
Евро-2016. Группа E. За кого болеть, чего ожидать и почему это напоминает французский климат
«Бомбардир» продолжает представлять группы на всеевропейском празднике, который стартует уже завтра! На очереди – пятый квартет с крутыми бельгийцами, загадочными ирландцами, непредсказуемой Италией и, конечно, бандой Златана.
09.06.2016 16:00
5
Руслан Нигматуллин: «Удивительно, что Кузьмин дебютировал в сборной только сейчас»
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился с «Бомбардиром» своими впечатлениями от матча национальной команды со Швецией, прошедшего в рамках отбора на чемпионат Европы-2016.
07.09.2015 09:20
Россия – Швеция – 1:0. Фоторепортаж
Сборная России в важнейшем матче отборочного раунда к чемпионату Европы-2016 обыграла команду Швеции (1:0). «Бомбардир» показывает главные моменты прошедшего противостояния.
06.09.2015 10:32
6
«Ибрагимович понял, что ловить здесь нечего, и заменился». Какие возможности показала нам новая сборная России
Раз в два года на финише отборочного турнира к крупному первенству сборная России играет самую главную встречу. На этот раз в матче года мы встречались со шведами. «Бомбардир» рассказывает о том, что происходило на «Открытие Арене».
05.09.2015 23:24
8
Россия - Швеция - 1:0. Онлайн событий дня
Сборная России с новым главным тренером выиграла важнейший матч против команды Швеции (1:0). «Бомбардир» в режиме онлайн рассказывал о событиях матча и вокруг него.
05.09.2015 16:59
23
«Слуцкий боится Ибрагимовича». Анонс матча Россия – Швеция
В субботу сборная России проведет стадионе «Открытие Арена» матч с командой Швеции. Дебют Леонида Слуцкого в должности главного тренера, интересные противостояния, возможные составы и тактики на игру - «Бомбардир» рассказывает все о главном матче сентября.
04.09.2015 14:00
9
Главные новости
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
1
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
8
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
3
Фото
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
4
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
7
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
4
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