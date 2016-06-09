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  • Евро-2016. Группа E. За кого болеть, чего ожидать и почему это напоминает французский климат

Евро-2016. Группа E. За кого болеть, чего ожидать и почему это напоминает французский климат

Участники

Бельгия едет на Евро в ранге лучшей команды Европы, если полагаться на рейтинг FIFA, где «красных дьяволов» опережает только Аргентина. Шведы, впервые просочившиеся на Евро именно через стыки, жалуются на худшее поколение в истории, но как можно так говорить при живом-то Ибрагимовиче? Ирландия – самая возрастная и при этом сугубо тренерская команда, сыгравшая восемь «низовых» матчей из десяти последних в квалификации, но все равно предпочитающая быстрый футбол, особенно если дело касается резких конратак. Даже традиционно скучные итальянцы и те могут развеселить, правда, надежда здесь, скорее, на персоналии.

Была бы группа еще круче, представь ее участники всех своих сильнейших футболистов. И если шведы и ирландцы обошлись без громких утрат, то Бельгия с Италией потеряли по три важных игрока в отдельно взятой линии. Верратти, Маркизио и Монтоливо будут лишь по телевизору смотреть за ошибками итальянцев в центре поля, а Компани, Ломбертс и, возможно, Вермален (так и неясно, надолго ли он выбыл) будут представлять себя в центре бельгийской обороны, которая станет выглядеть совсем не так солидно, как прежде.

Фишка группы

Если в группе D преобладает красный цвет, то квартету Е даже не нужно заботиться о гостевой форме в ближайшие три матча: светофор из красной Бельгии, желтой Швеции и зеленой Ирландии дополняет «Скуадра Адзурра» со своей традиционной синей футболкой. Впрочем, организаторы могут заставить команды одеться как-то по-особому, но как факт: группа Е – единственная, где цвета основной формы не повторяются ни у кого из соперников. Команды, впрочем, столь же разные, как и их «окрас». И это здорово.

За кого поболеть

Группа настолько разношерстная, что любой фанат может выбрать себе команду по вкусу из этого квартета. У Бельгии совершенно дикий состав в полузащите и атаке, которому не хватает успеха на уровне сборных: тут и трио из АПЛ – Азар, Де Брюйне и Лукаку, и популярный на родине, но вместе с тем жутко недооцененный в еврофутболе Мертенс, и крепкая пара в центре поля – Наингголан–Витсель, а там еще и Феллаини, Бентеке, Ориги, да Батшуайи – просто роскошь, а не выбор. У Италии интересны отдельные личности в виде самого маленького игрока Евро – 164-сантиметрового Инсинье или бывшего фаната «Ромы» Кандревы, играющего за «Лацио», который никак не может выгодно продать свою звезду.

В сборной Швеции сразу несколько игроков, победивших год назад на молодежном чемпионате Европы наряду с кумиром нации Гуидетти, работают бок о бок с заслуженными ветеранами – игроком «Краснодара» Гранквистом, бывшим спартаковцем Чельстремом, пропустившим восемь голов в составе «Ман Сити» в одном матче – Исакссоном и, собственно, самим Златаном. У Ирландии так вообще хватает интересных личностей: тут и защитник О’Ши, отразивший как-то в воротах «МЮ» выход один на один с ним Робби Кина, и форвард Уолтерс, умудрившийся забить два автогола и не реализовать пенальти в одном матче с «Челси», и «ирландский Месси» Хулахан, и позабытый многими бывший игрок «Спартака» Макгиди.

Чего ожидать

Швеция и Италия не в восторге от своего поколения, в отличие от бельгийцев, которые должны выходить из этой группы с первого места. Ирландия четыре года назад была явным аутсайдером своего квартета и проиграла все три матча, но сейчас это довольно загадочная тренерская команда, возглавляемая любителем криминалистики Мартином О’Нилом, которого хобби приучило докапываться до деталей и придавать большое значение мелочам. Пожалуй, именно таинственные ирландцы и мешают более смело спрогнозировать расклад.

Из тренерского квартета всем есть что доказывать – у О’Нила за всю 20-летнюю тренерскую карьеру это первый опыт управления сборной, Антонио Конте хотел бы начать работу в «Челси» без сдавливающих ежедневных упоминаний о провале на Евро, Марка Вильмотса не поймут, если шикарная Бельгия не дойдет до медалей, а Эрик Хамрен и так дважды проехал со шведами мимо мундиаля, а на прошлом Евро – вылетел раньше всех. Вроде бы здесь есть фаворит, однако нет никакого аутсайдера, так что разговоры о четвертом лишнем следует вести крайне осторожно.

Климат

Весной Франция просыпается, она становится ярче буквально с каждым днем, зацветая, как игра бельгийской сборной, если подопечные Марка Вильмотса ловят кураж – больше никто на такое в этой группе не способен. Лето отчасти горячее, страстное, как итальянцы, но не слишком жаркое, и в целом умеренное – другого от Италии с нынешним составом и не ждут. Осень красива, не всегда стабильна, но порой утомительна, как британская погода, ирландцы с этим знакомы, как никто другой. Собственно, как и шведы, которым привычен суровый зимний климат. Впрочем, не стоит забывать, что зимой есть Рождество, и кто лучший претендент на роль разносчика подарков – вы и так прекрасно знаете.

Полный календарь турнира

Где смотреть?

Евро-2016. Группа А. За кого болеть, чего ожидать, и почему все это похоже на «Астерикса»?

Евро-2016. Группа B. За кого болеть, чего ожидать, и почему тут будет слишком нервно?

Евро-2016. Группа С. За кого болеть, чего ожидать, и почему это похоже на замки

Евро-2016. Группа D. За кого болеть, чего ожидать, и почему это напоминает катакомбы

Чемпионат Европы Европа Италия Швеция Бельгия Ирландия Ибрагимович Златан Азар Эден Инсинье Лоренцо Де Брюйне Кевин Хамрен Эрик Конте Антонио
Комментарии (5)
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343443
1465465161
будем смотреть
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kurskih
1465466430
В группе Е Бельгия, по моему мнению, будет поинтересней итальянцев
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Protosser
1465481068
Forza Italia!
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swot1205
1465495846
огонь группа
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denisov
1465589238
1)Италия 2)Бельгия 3)Швеция 4)Ирландия
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