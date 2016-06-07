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    Евро-2016. Группа С. За кого болеть, чего ожидать и почему это похоже на замки


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    Голосов: 0
    07.06.2016 16:40
    Группа С представляется очень интересной с точки зрения борьбы за выход в плей-офф. Здесь нет ни одной сборной, которую заранее можно записать в аутсайдеры. «Бомбардир» продолжает представлять команды, попавшие на Евро.
    СПОЙЛЕРЫ
    Очень веселый квартет с абсолютным лидером, теневым фаворитом, командой, впервые прошедшей стыковые матчи, а также дебютантом Евро. Знакомимся ближе.

    Участники

    Сборная Германии выглядит явным фаворитом не только этой группы, но и всего турнира. Однако в составе команды перед стартом турнира не обошлось без потерь. Марио Гетце только успел помечтать, как сыграет вместе с Ройсом на Евро, как в составе сборной Марко не оказалось. «Ройс может бегать только вперед и назад. Мы очень расстроены», – рассказал о травме игрока наставник сборной Иоахим Лев. Ройс пропускает второй турнир подряд, а немецкая команда по среднему возрасту игроков (25,43) уступает только еще более юным англичанам.

    Потеряла классного футболиста и сборная Польши. Знакомый российским зрителям полузащитник «Терека» Мацей Рыбус, пробовавшийся и в клубе и в национальной команде слева в обороне, пропустит Евро из-за травмы плеча. На качестве атакующей игры его отсутствие не должно сказаться. В отборочном цикле поляки наколотили в ворота соперников 33 мяча, пропустив при этом всего 10. Те же немцы, игравшие с командой Польши в одной группе, забили 24 гола.

    Не уступает полякам и сборная Украины, опять же хорошо известная болельщикам в нашей стране. Полузащитник «Уфы» Зинченко, например, стал самым молодым автором гола в истории национальной команды, побив рекорд Шевченко. «Нынешний состав сборной Украины – один из лучших в истории», – говорит защитник Артем Федецкий. Перед Украиной при этом стоит задача выхода в плей-офф турнира. На большие свершения тут пока не настраиваются.

    Номинальным аутсайдером квартета выглядит сборная Северной Ирландии. 12 игроков, попавших в заявку команды на Евро, вообще представляют низшие дивизионы английского чемпионата. В команде абсолютно нет звезд, но зато нашелся представитель «Манчестер Юнайтед». Эта Пэдди Макнэйр – продукт философии Луи ван Гаала, которого голландский специалист подпустил к основе «МЮ». Дружина О’Нила вряд ли надеется на что-то серьезное, но попытается взять свое командной сплоченностью и совершить парочку сенсаций.

    Фишка группы

    Тем более что перед стартом Евро сборная Северной Ирландии не проигрывает уже в 12 матчах подряд. Таким результатом не может похвастаться ни одна команда, попавшая на чемпионат Европы. В последний раз подопечные Мартина О’Нила терпели поражение еще весной прошлого года, когда с минимальным счетом уступили команде Шотландии. Сколько еще Северная Ирландия сможет магически уходить с поля непобежденной? Узнаем на чемпионате Европы, где все соперники явно превосходят команду по классу.

    За кого поболеть

    Если кто и вызывает симпатии, так это игроки, для которых удачно сложился клубный сезон. Роберт Левандовски должен подтвердить свои бомбардирские навыки в сборной, дотащив ее хотя бы до плей-офф турнира. Андрею Ярмоленко предстоит лишний раз прорекламировать себя для европейских клубов на случай отъезда из киевского «Динамо». В Германии выделяются молодые Вайгль и Сане. На юных немцев в нынешнем сезоне резко подскочила трансферная цена, что они заслужили своим стремительным прогрессом. Не устраивают персоналии? Тогда просто поддержите сборную Северной Ирландии – команду, уже являющуюся настоящим феноменом.

    Чего ожидать

    Сборная Германии будет набирать кондиции по ходу турнира. Проигрыш словакам и невразумительная игра с венграми дали общественности понять, что немцы планируют выйти на пик формы ближе к плей-офф. Команды Украины и Северной Ирландии, напротив, выглядят готовыми к большим свершениям уже сейчас. А поляки наверняка вспомнят матчи отборочного цикла, где боролись за первое место как раз с немцами. Футбол с хорошей стороны предстанет в этой группе для нейтральных зрителей. Здесь можно предсказать большое количество сенсаций, возможные осечки сборной Германии и победы Северной Ирландии – веселье, за которое мы так любим эту игру с мячом.

    На что похоже

    Одной из главных достопримечательностей Франции являются ее замки. Их на территории страны насчитывается около пяти тысяч, но каждый из них по-своему особенный и привлекательный. Команды из группы С выступят в качестве украшения предстоящего Евро, а потому и сравним их с замками. Сборная Германии будет этакой королевской резиденцией, вокруг которой завиваются и плетутся интриги. Польша предстанет средневековой крепостью, а команда Украины напоминает утонченный замок Шамбор. Еще с эпохи феодалов во Франции сохранился замок Баржем, очень похожий на команду Северной Ирландии. Ирландцы не блещут мастерством, но победить их сложно любому сопернику.

    Полный календарь турнира

    Где смотреть?

    Евро-2016. Группа B. За кого болеть, чего ожидать, и почему тут будет слишком нервно?

    Евро-2016. Группа А. За кого болеть, чего ожидать, и почему все это похоже на «Астерикса»?

    Пять опасений о сборной России перед Евро-2016

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: xsport.ua, skysports.com, youtube.com, thedaisycutter.co.uk, kayrosblog.ru, leaguelane.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +103

      badzan 9 июня 2016, 14:39

      1)Германия
      2)Украина
      3)Польша

      4)Северная Ирландия

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +790

      denisov 8 июня 2016, 21:50

      1)Германия
      2)Польша
      3)Украина
      4)Сев.Ирландия

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      Ч.В.Г. 8 июня 2016, 11:05

      1 Германия, 2 Польша, 3 украина, 4 С. Ирландия

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      druga7 7 июня 2016, 23:22

      Автор статьи будет болеть за Ирландцев видно по статье. Пишу как будет Германия -- Украина 4 : 0
      Сев.Ирл -- Польша 2 : 2
      Украина -- Сев.Ирл 2 : 1
      Германия -- Польша 3 : 1
      Украина -- Польша 0 : 0
      Сев.Ирл -- Германия 0 : 2
      Германия 9 оч
      Украина 4 оч
      Польша 1 оч
      Сев.Ирл 1 оч

      -1
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      Рейтинг: +106

      ALASTOR > druga7 8 июня 2016, 16:01

      2 очка Польша

      0
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      Рейтинг: +30

      druga7 > druga7 8 июня 2016, 23:45

      Сорри Польша 2 оч

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 7 июня 2016, 18:11

      интересно какое место займет украина

      0
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      Рейтинг: +100

      Partizanmett > mihail1980 8 июня 2016, 12:30

      3 или 2, смотря как Польша будет играть

      0
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